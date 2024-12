Chiuso per dieci giorni il Mc Donald’s di Termini: “Rapine, risse e troppi pregiudicati”

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Le forze dell'ordine hanno proceduto a chiudere per dieci giorni il ristorante Mc Donald's di via Giolitti, proprio adiacente alla Stazione Termini. Gli agenti di polizia hanno eseguito il provvedimento di sospensione disposto dal questore Roberto Massucci, dopo i ripetuti episodi di violenze, aggressioni e rapine che si sono registrate nei pressi del fast food, diventato un punto di riferimento di pregiudicati. Solo nelle ultime tre settimane sono state sette le segnalazioni

Chiuso dalla polizia il Mc Donald's in zona Termini a Roma. Il provvedimento di sospensione per dieci giorni è stato disposto dal questore Roberto Massucci. È stato accertato che il fast food era ritrovo di pregiudicati e teatro di rapine, risse e aggressioni violente.

Sette le segnalazioni arrivate solo nelle ultime tre settimane. La decisione della sospensione dell'attività per dieci giorni "si è reso necessario in considerazione dell'esigenza di garantire l'ordine e restaurare la percezione di sicurezza nei confronti dei cittadini nella misura in cui l'attività svolta dall'esercizio favorisce la perpetrazione di condotte illecite, divenendo di fatto un abituale ritrovo di persone violente e, pertanto, socialmente pericolose".