Il liceo classico Luciano Manara è stato il primo istituto scolastico di Roma ad essere sottoposto ad attività di screening anti-Covid con i test antigenici rapidi. Sono stati testati, grazie all'impegno della Asl Roma 3, tutti gli studenti e i professori. Nella prima tornata di test erano risultati positivi, come abbiamo raccontato, 5 studenti, risultati poi negativi al tampone molecolare di conferma. Nelle ultime ore sono risultati positivi ai test rapidi altri sette ragazzi, ma la preside non ha ancora ricevuto i risultati dei tamponi di conferma. Per questo la dirigente scolastica ha preferito chiudere la scuola sia oggi, che domani, 2 ottobre, e dopodomani, sabato 3 ottobre. Tutte le classi, quindi, svolgeranno didattica a distanza da casa e i locali della scuola resteranno chiusi.

Le circolari firmate dalla preside del Manara

Queste le circolari firmate dalla preside: "Si comunica che, non essendo ancora disponibile l’esito dei n. 7 test molecolari conseguenti ai test

rapidi antigenici eseguiti nella giornata di oggi 30 settembre 2020, prudenzialmente nella giornata di domani 1 ottobre 2020 per tutte le classi l’attività didattica prosegue in modalità a distanza. I docenti avranno cura di indicare in Agenda del Registro On-Line il link cui connettersi per seguire le lezioni". E questa la circolare pubblicata oggi: "Si comunica che, nell'attesa dei risultati complessivi delle screening epidemiologico della ASL RM3 presso il nostro Liceo, che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica, e in considerazione del mancato ripristino della connettività internet, si ritiene opportuno attivare la didattica a distanza anche per i giorni di venerdì e sabato 2 e 3 ottobre 2020 per tutte le classi".