Risultata rubata l’Alfa Romeo che ha sfondato il guardrail sulla Pontina: il conducente era sparito L’auto che ieri ha sfondato il guardrail sulla via Pontina e il cui conducente è sparito subito dopo l’incidente, è risultata rubata. La persona alla guida è ancora in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È risultata rubata l'Alfa Romeo Stelvio che lunedì mattina verso le 4 ha sfondato il guardrail di via Pontina a Roma, all'altezza di Spinaceto. Ad apprenderlo sono stati gli agenti della Polizia Locale che indagano sull'accaduto: giunti sul posto, i caschi bianchi non hanno trovato nessuno, segno che il conducente si è allontanato a piedi subito dopo l'incidente. Dati i risultati degli accertamenti investigativi, appare molto probabile che chi era alla guida dell'auto ha deciso di non farsi trovare proprio perché l'auto era stata rubata. Il proprietario, infatti, aveva fatto denuncia alle forze dell'ordine subito dopo il furto.

Le indagini sono ancora in corso, fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente, avvenuto verso le 4 del mattino, un'ora in cui la via Pontina è meno trafficata rispetto al solito. Se il conducente dell'Alfa avesse perso il controllo dell'auto solo due ore dopo, non è detto che il sinistro avesse esiti così ‘positivi'. Gli agenti della Polizia Locale stanno indagando per risalire alla persone che era alla guida dell'Alfa, al momento non ancora identificata. Da vagliare eventuali immagini di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso il momento della fuga.

L'incidente, avvenuto per cause da chiarire (forse l'alta velocità o uno stato di alterazione psicofisica), ha creato molto traffico nella zona, con i pendolari che hanno dovuto transitare su una sola corsia, dato che l'altra è stata chiusa per le indagini e le operazioni di messa in sicurezza della strada.