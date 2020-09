Da ieri è stata disposta la chiusura della sede succursale di via Giacinto Gallina del Liceo Gaetano De Sanctis di Roma, dopo che uno studente è risultato positivo al coronavirus. Sono più di venti gli istituti scolastici della capitale che nelle prime due settimane di anno scolastico sono stati coinvolti da casi di coronavirus: ieri è stata la volta dell'Orazio di Talenti dove sei liceali sono risultati contagiati.

La sede del liceo di Roma Nord rimarrà chiusa fino a lunedì 28 settembre, quando gli studenti torneranno in classe una volta eseguita la sanificazione dei locali. Per la classe dello studente invece è iniziata la quarantena fiduciaria e svolgerà la didattica a distanza.

"A seguito della segnalazione di uno studente positivo al coronavirus nella sede di via G. Gallina, sono stati attivati i protocolli previsti. – si legge nella comunicazione della scuola – Nella mattinata di oggi (ieri ndr), la Asl Roma 1 ha comunicato l'isolamento fiduciario per il gruppo-classe del caso indice. Si è disposta la sanificazione dei locali della sede succursale di via G. Gallina. Pertanto da lunedì 28 settembre le lezioni riprenderanno regolarmente.

Prosegue la dirigente scolastica: "Il gruppo-classe è stato avvisato individualmente e svolgerà didattica a distanza per l'orario previsto. Tutte le altri classi riprenderanno le normali attività didattiche con i previsti turni in presenza e a distanza. La riammissione del gruppo-classe in presenza sarà possibile solo in seguito al risultato negativo del tampone di conferma. Si fa appello alla responsabilità individuale sottolineando l'importanza di comportamenti individuali attenti e prudenti a mantenere il distanziamento e l'uso della mascherina, non solo a scuola ma anche nel tempo libero".