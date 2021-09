Chiusa via di Boccea a Roma per un incidente: traffico bloccato e bus deviati Incidente nella notte su via di Boccea, Roma nord. Sono rimasti coinvolti tre veicoli e due persone sono rimaste gravemente ferite. Atac informa che via di Boccea è stata chiusa per incidente nel tratto compreso tra via Vinovo e via Vernante in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è completamente bloccato.

A cura di Enrico Tata

Incidente su via di Boccea nella notte di oggi, mercoledì 22 settembre. Sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli, tra cui un camion. Un uomo e una ragazza sarebbero rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli e dell'ospedale San Camillo di Roma. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4, ma il tratto di via di Boccea interessato è ancora chiuso e questo sta provocando forti disagi al traffico.

Traffico bloccato su via di Boccea: tutte le informazioni

Atac informa che via di Boccea è stata chiusa per incidente nel tratto compreso tra via Vinovo e via Vernante in entrambi i sensi di marcia. Per questo le linee 904-905 e 916SC sono state deviate. Atac ha inoltre segnalato traffico intenso in via di Boccea, tra largo Gregorio XIII e piazza Irnerio. "Il gestore ha appena comunicato forti disagi anche per la linea 993, per chiusura strada di via Boccea per incidente", si legge ancora in un altro tweet pubblicato sul profilo Atac intorno alle 8,20. Il traffico è completamente bloccato in tutta la zona, soprattutto, ovviamente in direzione Roma centro.