Chiusa tutto il giorno al pubblico Villa Pamphilj: c'è un vertice Italia-Turchia con Giorgia Meloni La questura di Rom ha disposto la chiusura di villa Pamphilj per la giornata di domani, martedì 29 aprile. La motivazione è legata al vertice Italia-Turchia che si terrà alle 11,30 presso il Casino del Bel Respiro.

A cura di Enrico Tata

La questura di Roma ha disposto la chiusura al pubblico di tutta Villa Pamphilj, la villa storica più grande della Capitale, per la giornata di domani, martedì 29 aprile. La motivazione è legata al vertice Italia- Turchia che si terrà alle 11,30 presso il Casino del Bel Respiro, detto anche dell'Algardi, che attualmente è sede di rappresentanza della presidenza del Consiglio durante le visite di Capi di Stati e di Governo. All'incontro parteciperà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Secondo l'Associazione per Villa Pamphilj, "si comprende la questione di sicurezza, ma non può diventare una prassi consolidata quella che ogni volta che presso la Palazzina Algardi si tiene un incontro, un intero parco pubblico venga chiuso al pubblico. Non solo: non si comprende il motivo per il quale mezzo pesanti, camioncini auto ecc.ecc. per raggiungere l’area della Palazzina Algardi non utilizzino l’apposito ingresso su via Aurelia Antica ma piuttosto percorrono i viali di villa Pamphilj. E non ultimo sempre gli stessi viali vengono utilizzati per far parcheggiare auto e camioncini vari del catering o dell’organizzazione. Questo è un Parco Storico e come tale deve essere preservato dal passaggio di auto e mezzi a motore, i suoi viali sono già ampiamente compromessi per non parlare del manto erboso troppo spesso scambiato per una strada.La domanda sorge spontanea: Sovrintendenza Capitolina dove sei?".

Secondo l'associazione esiste un ingresso riservato su via Aurelia Antica. Inoltre, "in passato abbiamo avuto visite di ogni tipo e non hanno mai chiuso l'intera villa".

Come anticipato, il Casino del Bel Respiro è attualmente una sede di rappresentanza del Governo italiano. Nacque come residenza nobiliare di campagna dei principi Pamphilj.