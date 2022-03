Chiusa l’Autostrada A24: frana sulla carreggiata L’autostrada dei Parchi fa sapere che i massi sono caduti a causa di una bomba d’acqua che ha colpito l’area della Valle dell’Aniene. Chiusa la carreggiata in direzione Roma.

A cura di Enrico Tata

Nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 30 marzo, alcuni massi sono caduti sulla carreggiata dell'Autostrada A-24 nei pressi dell'area di sosta di Roviano, che si trova tra Vicovaro e Arsoli. Per precauzione l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria a Vicovaro o a Carsoli.

L'autostrada dei Parchi fa sapere che i massi sono caduti a causa di una bomba d'acqua che ha colpito l'area della Valle dell'Aniene: "Un grande masso, precipitato dal ripido pendio, ha sfondato la recinzione e superato l’alta massicciata, arrestando la sua corsa nella corsia di sorpasso della carreggiata ovest, in direzione Roma". Stando a quanto si apprende, un mezzo della Guardia di Finanza ha urtato contro il grosso sasso intorno alle 10 di questa mattina, fortunatamente senza conseguenze per i finanzieri. L'area sarà sottoposta nelle prossime ore a verifiche da parte di tecnici e geologi.

Poco dopo le 11, è stata riaperta la carreggiata est in direzione L’Aquila/Teramo/A25, con una piccola deviazione nell’area di sosta di Roviano. Chiuso ancora il tratto per tutti i mezzi diretti a Roma. Si legge sul sito dell'Autostrada A24: "La zona interessata dall’evento franoso è quella tra Vicovaro e Carsoli, già segnalata da SdP al MIMS e identificata dall’ex Commissario per la Messa in Sicurezza, Maurizio Gentile, come quella su cui si dovrebbe intervenire prioritariamente con una ricostruzione in variante del tracciato autostradale. In quella tratta, infatti, l’autostrada attraversa un’area caratterizzata da un fronte geologico particolarmente instabile, e che fu sottostimato da progettisti e costruttori, oltre 50 anni fa. Per lo stesso motivo, la vicina Galleria Roviano è stata recentemente sottoposta da SdP ad imponenti lavori di rinforzo e di parziale ricostruzione e messa definitivamente in sicurezza. Restano invece le incognite sui terreni fuori dalla competenza autostradale, come quello da cui questa mattina si è staccato il masso, ad oltre 60 metri di distanza dalla massicciata".