Chiusa l’autostrada A12 tra Santa Severa e Civitavecchia sud per l’incendio di un mezzo pesante Un mezzo pesante che trasportava materiale plastico ha preso fuoco sull’autostrada A12. Per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni da Santa Severa a Civitavecchia sud. Operazioni in corso e traffico in tilt. Ancora incerte le dinamiche dell’incidente.

A cura di Luca Ferrero

Foto da Welcometofavelas

Dalle 16.30 l'autostrada A12 è stata chiusa in entrambe le direzioni per un intervento urgente dei Vigili del Fuoco. La Squadra Operativa di Roma è entrata in azione con tre autobotti per l'incendio di un mezzo pesante che stava trasportando materiale plastico. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso sulla carreggiata in direzione Civitavecchia. Per consentire l'intervento, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Santa Severa e Civitavecchia sud. Sono queste le uscite obbligatorie per gli automobilisti in viaggio.

Ancora un incidente dopo lo scontro tra auto e scooter di stamattina

Stanotte violento scontro tra un'auto e uno scooter nel sottovia Ignazio Guidi a Roma, che è rimasto chiuso in direzione Croce Rossa, da via Lucania e da via Nomentana. Alle ore 7 ancora lunghe code e rallentamenti. Non sono ancora note le cause dell'incidente che ha coinvolto una moto Yamaha tmax e un'automobile Opel agila. I due veicoli stavano percorrendo Corso d'Italia, nel tratto tra Piazzale del Brasile e Piazza Fiume. Dopo la chiamata al 112, sul posto è arrivata l'ambulanza in soccorso dello scooterista, che ha avuto la peggio nello scontro. È stato subito trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Secondo quanto appreso, le sue condizioni sono gravi. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli hanno chiuso a lungol tratto di strada per le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dell'accaduto.