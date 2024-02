Chiusa la stazione Manzoni della metro A: riaperta dopo disagi per un intervento tecnico La metropolitana linea a di Roma è stata chiusa nella stazione Manzoni per un intervento tecnico. Ha riaperto nel tardo pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Aggiornamento: la stazione Manzoni è stata riaperta dopo pochi minuti. La stazione Manzoni della metro A è chiusa per un intervento tecnico. Ad annunciarlo Atac. Il disservizio si è registrato oggi, mercoledì 21 febbraio nel pomeriggio. Al momento non risultano ancora attivate navette sostitutive, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città ha informato i viaggiatori che i tecnici sono al lavoro in strazione per cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile per limitare l'interruzione. Nel frattempo i viaggiatori possono scendere nelle fermate prima e dopo Manzoni Vittorio Emanuele e San Giovanni.

Atac: "Ascensori e scale mobili pronti per il Giubileo"

Ad oggi sono oltre venti stazioni delle tre linee metro in cui ci sono impianti fuori servizio tra ascensori e scale mobili. Disservizi che provocano ogni giorno il malcontento dei viaggiatori, i quali non possono usufruirne.

Ciò si registra nelle stazioni della Metro B Conca D'Oro, Libia, Annibaliano, dove non funzionano gli ascensori per accedere alla fermata, mentre non funzionano gli ascensori, per quanto riguarda la Metro A, nelle stazioni Subaugusta, Cinecittà, Ponte Lungo, Re di Roma, Manzoni, Cornelia.

Atac, a margine di una riunione della Commissione Capitolina Mobilità, presieduta dal consigliere Pd Giovanni Zannola, ha fatto sapere che renderà disponibile a giorni un cronoprogramma con le riaperture nelle singole stazioni e che tutti gli impianti, dopo i necessari interventi di manutenzione torneranno funzionanti in vista del Giubileo 2025.