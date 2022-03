Chiusa la metro B1 da Bologna a Ionio in entrambe le direzioni: non ci sono abbastanza treni Incubo metropolitane di Roma: Atac ha chiuso la linea B1 da Bologna a Ionio in entrambe le direzioni per indisponibilità di treni, causa guasto.

A cura di Natascia Grbic

Interrotta la circolazione sulla linea B1 della metropolitana di Roma tra le stazioni di Bologna e Ionio in entrambe le direzioni. Lo ha annunciato Atac, riferendo che è attivo il servizio di bus sostitutivi. A Bologna le navette partono da viale XXI aprile, da Sant'Agnese/Annibaliano a corso Trieste, da Libia a viale Libia, da Ionio a viale Ionio e da Conca d'Oro nell'omonima piazza. "Ci scusiamo per il disagio", il tweet della municipalizzata, con il quale ha annunciato l'interruzione del servizio. A quanto si apprende, non ci sarebbero treni disponibili a causa di un guasto. Solo ieri la metro B1 di Roma è stata chiusa, sempre per mancanza di treni. Troppi i guasti ancora da riparare, e così Atac ha deciso di sacrificare ancora una volta la tratta B1, istituendo le navette per coprire il disservizio. Un disagio notevole per i pendolari, che ogni mattina non sanno se potranno usufruire del trasporto pubblico, che in una città come Roma dovrebbe essere una garanzia invece di un terno al lotto.

Nei prossimi mesi la metro di Roma chiuderà alle 21

Ma i disagi non sono finiti qui, e aumenteranno a breve. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che nei prossimi mesi la metropolitana chiuderà tutte le sere alle ore 21. La linea A chiuderà alle 21 dal 15 giugno 2022 per i successivi 18 mesi, mentre la linea B dal 19 aprile al 6 giugno 2022. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, le chiusure sono indispensabili per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza necessari. "Ci prenderemo gli insulti dei cittadini, ma dobbiamo rimediare a quanto non è stato fatto in passato sulla manutenzione delle metropolitane – le parole di Gualtieri – Va fatta per motivi di sicurezza".