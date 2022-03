Chiusa la Metro B1 di Roma: la linea è ferma per mancanza di treni, caos e bus navetta Mancano i treni causa guasti ancora da riparare e Atac sceglie nuovamente di sacrificare la metro B1, chiusa per l’intera tratta dalla stazione di Bologna al capolinea di Jonio. Attivate navette sostitutive.

A cura di Redazione Roma

La linea B1 della metropolitana di Roma chiude di nuovo. Dalla stazione di Bologna al capolinea di Jonio non passano treni. Atac ha annunciato l'attivazione di un servizio di bus sostitutivi, con il solito caos e sconcerto tra i viaggiatori. La ragione dell'ennesimo stop è la mancanza di treni in funzione, e Atac ha scelto così ancora una volta di "sacrificare" la diramazione per garantire il servizio sulla linea principale.

Ancora disagi per i passeggeri: "Ma che l'aprite a fare?"

Una scelta che non ha potuto che provocare la rabbia dei passeggeri, che si sono trovati per la terza volta in meno di venti giorni le porte delle stazioni chiuse, vedendosi costretti a cercare un itinerario alternativo o tentando la fortuna con i bus navetta. "A questo punto chiudetela direttamente la B1", "Ancora a piedi", "Chissà se domani apre!", sono alcune delle reazioni alla comunicazione sui social network, da parte di un'utenza che ormai ogni giorno vive prendere la metro come un terno al lotto. Una questione di fortuna o di sfortuna, non una piccola certezza in una città già caotica dove almeno il servizio su rotaia dovrebbe essere una garanzia.

Le prossime chiusure anticipate della Linea A e della Linea B della metropolitana

La metro di Roma chiuderà anticipatamente alle ore 21.00 nei prossimi mesi. Le date ufficiali della chiusura della metropolitana per la linea A saranno dal 15 giugno 2022 e per i successivi 18 mesi, fino al 2023, mentre per la linea B dal 19 aprile al 6 giugno 2022. Le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione e messa in sicurezza ormi indispensabili.