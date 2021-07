Chiude il reparto Covid e riapre il pronto soccorso del Campus BioMedico di Roma. Dopo la temporanea sospensione a causa della richiesta della Regione Lazio di attivare una sezione dedicata ai malati di coronavirus, tornerà operativo il Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Policlinico Universitario Campus BioMedico, un servizio essenziale per i cittadini del quadrante sud ovest di Roma e per quelli del litorale, tra Pomezia e Torvaianica. Il bacino di utenza è di 300mila persone e la capacità attesa è di 48mila accessi all'anno.

Il Pronto soccorso sarà attivo dalle 17 di oggi, 12 luglio. Si trova in via Alvaro del Portillo a Trigoria, nel territorio della Asl Roma 2, che assiste 1,3 milioni di abitanti. Come detto sarà un servizio dedicato ai cittadini del quadrante sud ovest di Roma e cioè l'Eur, Spinaceto, Mostacciano, Laurentino, Pontina e tutto il litorale romano. Già pronto ad aprire nell'aprile del 2020, durante la prima ondata della pandemia da coronavirus in Italia è stato subito convertito in Covid Center. Ha poi aperto per due mesi a settembre e ottobre, ma in seguito è stato riconvertito nuovamente a centro Covid. "L’attività condotta in armonia e raccordo con la Regione Lazio ci ha permesso, in questi mesi in cui il Pronto soccorso è rimasto chiuso per lasciar posto al Covid Center, di dare un contributo significativo alla lotta contro il Covid-19 e nella continuità delle cure per le persone con altre patologie”, ha detto Felice Barela, presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Il pronto soccorso sarà un DEA di I livello ed è inserito nella rete emergenziale della Regione Lazio per tutte le patologie e soprattutto per quelle cerebro-vascolari acute (ictus), vascolari acute (aneurismi), cardiologiche acute (infarti), cardio-chirurgiche. Il nuovo Dea del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico può contare inoltre su un servizio di Diagnostica per immagini dedicato dotato di una TAC 300 strati ad altissime prestazioni.

“Con questa riapertura torniamo a dare risposte di salute all’interno della rete regionale dell’emergenza e delle reti per fronteggiare le patologie tempo dipendenti come ictus, aneurismi e infarti. L’esperienza maturata con la creazione del Campus Covid Center e del Campus Covid Center 2.0 è un patrimonio di conoscenze preziose che hanno permesso di riorganizzazione il Pronto soccorso per rispondere in maniera sicura ed efficiente nel post pandemia. Il DEA di I livello del Policlinico Campus Bio-Medico oggi può contare anche sulla presenza di una postazione dell’ARES 118 che, assieme all’eliporto, garantisce la possibilità di accesso rapido anche da territori lontani o raggiungibili solo in volo", ha commentato Paolo Sormani, direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.