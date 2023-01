Chiara, Giulia e Filippo sono i primi nuovi nati del 2023 Venuti alla luce alla Clinica Santa Famiglia di Roma. Le due femminucce sono nate alla mezzanotte esatta, poco dopo è venuto al mondo Filippo. I bambini stanno bene così come le loro mamme.

A cura di Redazione Roma

Mentre la capitale festeggiava il nuovo anno tra fuochi d'artificio e brindisi, c'era chi sceglieva proprio i primi minuti del nuovo anno per fare il proprio ingresso nel mondo. Chiara e Giulia sono le prime due nuove nate del 2023 a Roma, nella Clinica Santa Famiglia di Roma, venute alla luce alla mezzanotte esatta. Chiara è la terza di tre fratelli, pesava al momento in cui è venuta alla luce 2,645 chili ed è nata con parto cesareo proprio nel giorno in cui la mamma compiva 43 anni. Nello stesso momento in cui emetteva il primo vagito nella sala parto a fianco nasceva Giulia, con parto naturale, di 3,4 chili secondogenita. Pochi minuti dopo nella stessa clinica è nato Filippo di 3,150 chili, anche lui un secondo genito, con parto naturale. Tutti e tre i neonati di questo nuovo anno da quanto si apprende stanno bene così come le loro mamme che li hanno accolti con le cure del personale ostetrico.

"Le due nascite in contemporanea di Chiara e di Filippo segnano forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento", così la direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, Donatella Possemato.

Il benvenuto ai primi nati del 2023 del sindaco Roberto Gualtieri

I primi bambini del 2023 sono stati salutati anche dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri: La nostra comunità è felice di accogliervi. Condividiamo con le famiglie la gioia dell'arrivo di queste nuove vite, piene di speranza. Atutte e a tutti, i miei più sinceri auguri di buon anno!".