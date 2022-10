Chi sono i parlamentari eletti alla Camera e al Senato nel Lazio per la XIX legislatura Chi sono i parlamentari eletti a Roma e nel Lazio alle elezioni del 25 settembre. Da Giorgia Meloni a Nicola Zingaretti, da Lavinia Mennuni, ex consigliera Fratelli d’Italia a Roma, a Michela Di Biase, consigliera Pd alla Regione Lazio.

A cura di Enrico Tata

Chiara Colosimo, Paolo Ciani, Nicola Zingaretti, Simonetta Matone

Da Giorgia Meloni, ovviamente, a Carlo Calenda, da Roberto Giachetti a Marianna Madia. Tra i deputati e i senatori eletti nel Lazio lo scorso 25 settembre ci sono volti noti e vecchie conoscenze.

La novità politica più interessante è legata all'elezione alla Camera dei Deputati di Nicola Zingaretti, Pd, presidente del Lazio. Il suo ingresso in Parlamento decreterà la fine (anticipata di qualche mese) della sua esperienza alla guida della Regione e il presidente ha già annunciato che rassegnerà le sue dimissioni entro tre settimane. Tra i nuovi ingressi del centrosinistra ci sono anche Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, eletta in Toscana, e Andrea Crisanti, romano ma eletto al Senato alla circoscrizione Europa e professore di virologia a Padova. Per quanto riguarda il centrodestra, confermata la truppa romana di fedelissimi di Giorgia Meloni, da Fabio Rampelli a Francesco Lollobrigida. Dall'assemblea capitolina arrivano Lavinia Mennuni, che nel suo collegio uninominale ha sconfitto Calenda e Bonino, Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia, Simonetta Matone, Lega e Paolo Ciani, Demos. Dalla Regione Lazio arrivano Michela Di Biase, ex consigliera Pd, e Chiara Colosimo, Fratelli d'Italia.

I nomi dei senatori eletti nel Lazio

Nell'elenco che segue ci sono anche senatori residenti nel Lazio, ma eletti in altre Regioni.

Fratelli d'Italia:

Lavinia Mennuni

Andrea Augello

Andrea De Priamo

Marco Silvestroni

Giorgio Salvitti (eletto in Piemonte)

Isabella Rauti (eletta in Lombardia)

Forza Italia:

Claudio Fazzone

Claudio Lotito (presidente della Lazio eletto in Molise)

Lega:

Claudio Durigon

Giulia Bongiorno (nata a Palermo, ma eletta nel Lazio)

Centrodestra

Ester Mieli

Partito democratico:

Bruno Astorre

Andrea Crisanti (eletto alla circoscrizione Europa)

Cecilia D'Elia

Beatrice Lorenzin (eletta in Veneto)

Azione:

Carlo Calenda (eletto in Sicilia)

Sinistra e Verdi:

Ilaria Cucchi (eletta in Toscana)

Movimento 5 Stelle:

Alessandra Maiorino

I nomi dei deputati eletti nel Lazio

Questi i deputati eletti nel Lazio. Anche in questo caso ci sono parlamentari residenti o nati nel Lazio, ma eletti in altre circoscrizioni.

Forza Italia:

Paolo Barelli

Alessandro Battilocchio

Lorenzo Cesa

Antonio Tajani

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni

Maria Teresa Bellucci

Luciano Ciocchetti

Chiara Colosimo

Francesco Filini

Maurizio Leo

Francesco Lollobrigida

Fabio Rampelli

Fabio Roscani (eletto in Abruzzo)

Angelo Rossi

Paolo Trancassini

Andrea Volpi

Paolo Pulciani

Alessandro Palombi

Federico Mollicone

Massimo Milani

Massimo Ruspandini

Lega:

Federico Freni

Simonetta Matone

Giovanna Miele

Nicola Ottaviani

Verdi e Sinistra:

Angelo Bonelli (eletto in Emilia Romagna)

Filiberto Zaratti

Partito democratico:

Nicola Zingaretti

Andrea Casu

Michela Di Biase

Marianna Madia

Claudio Mancini

Matteo Orfini

Roberto Morassut

Demos:

Paolo Ciani

Azione-Italia Viva:

Roberto Giachetti

Valentina Grippo

Più Europa:

Riccardo Magi (eletto in Piemonte)

Movimento 5 Stelle: