Chi ha il vaccino AstraZeneca prenotato per domani a Roma e nel Lazio, domani non dovrà recarsi al centro vaccinale. Le somministrazioni sono infatti interrotte sull'intero territorio nazionale, dopo la decisione di Aifa, in linea con altri Paesi europei, di sospenderlo temporaneamente e in via precauzionale. Lo stop alle inoculazioni, con 35mila hub fermi tra i quali anche la Nuvola di Fuksas e l'aeroporto di Fiumicino, e di 2mila medici di medicina generale, durerà fino alla pronunciazione di Ema, che si riunirà il 18 marzo, ossia tra tre giorni. “EMA si riunisca subito per chiarire definitivamente questa situazione sul vaccino Astrazeneca – dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Aspettare giorni potrebbe rappresentare il fallimento dell’Europa in questa campagna vaccinale".

La Regione Lazio manderà un messaggio a chi ha prenotato il vaccino AstraZeneca

La Regione Lazio nelle prossime ore invierà oltre 7mila sms a chi ha prenotato il vaccino Astrazeneca per domani, martedì 16 marzo. "A seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da AlFA il suo appuntamento previsto per domani è sospeso – si legge nel messaggio che riceveranno i prenotati – Sarà nostra cura informarla tempestivamente sulla riprogrammazione della vaccinazione non appena disponibili indicazioni nazionali. Invitiamo coloro che erano prenotati a non recarsi presso il punto vaccinale. Tutti saranno ricontattati".

Continua la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna

Per quanto riguarda le vaccinazioni per gli over 80 anni e le categorie estremamente vulnerabili e i disabili con invalidità al 100% con accompagno (codice C02), le attività di prenotazione e somministrazione continueranno regolarmente presso i siti di vaccinazione che attualmente utilizzano i vaccini Pfizer e Moderna, fa sapere l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, per chiarire ogni eventuale dubbio. A proseguire saranno anche le vaccinazioni a domicilio per gli over 80, seguendo le disponibilità e le quantità dei vaccini a disposizione. "Invitiamo coloro che hanno una prenotazione con questi vaccini a recarsi regolarmente presso il punto vaccinale”.