Chi era Alessio Matrunola, il 32enne trovato misteriosamente morto in un cantiere a Cassino Alessio Matrunola è stato trovato morto all'interno di un cantiere a Cassino. Stando a quanto si apprende, è caduto da un'altezza di cinque metri. Gli operai presenti sul posto, tuttavia, hanno dichiarato di non averlo mai visto prima.

A cura di Enrico Tata

Alessio Matrunola, un ragazzo di 32 anni, è stato trovato morto nel cortile di una palazzina in costruzione a Cassino, via Casilina Sud. Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe caduto da un'altezza di cinque metri. È stato trovato senza vita da alcuni addetti al cantiere, che però sostengono di non averlo mai visto prima.

La polizia sta indagando per risalire alle cause del decesso, ma anche per verificare le affermazioni degli operai, che a loro dire non avevano mai visto prima il 32enne. E allora perché era presente nell'area del cantiere? Da dove è caduto? L'altezza non eccessiva dal quale è precipitato farebbe escludere, per il momento, l'ipotesi del suicidio. Da una prima analisi della salma, non sono state riscontrate ferite da arma da taglio, né da sparo, ma solo traumi conseguenti alla caduta.

Sul posto sono arrivati i mezzi sanitari del 118 e gli uomini del commissariato di Cassino, diretti dal vicequestore Flavio Genovesi.

Chi era Alessio Matrunola

Alessio era residente a San Vittore del Lazio. Figlio di una professoressa e organista di San Pietro Infine, provincia di Caserta, e padre di San Vittore del Lazio, dipendente di una società che lavora per Autostrade. Appassionato di musica e bassista, suonava in una band locale.

"Il silenzio che ci impone questa immane tragedia fa tanto rumore. Riposa in pace Alessio e aiuta tutti coloro che ti hanno conosciuto a comprendere il senso profondo della vita che ci sfugge continuamente dalle menti e dalle mani.Un abbraccio forte ad Antonietta ed Aldo", scrive sulla sua pagina Facebook la sindaca di San Vittore nel Lazio, Nadia Bucci.

Gli Alberisti Sanvittoresi, che ogni anno realizzano un Albero di Natale di luci alto 610 metri sulle pendici del monte Sammucro, hanno dedicato una stella ad Alessio: "Migliaia saranno le stelle che brilleranno per te questa seraLa nostra, sul montesarà la piú luminosaDiffonderà ovunqueluce, suono, musicadi cui la tua animaera intrisa. Ti vogliamo bene".