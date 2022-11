Chi è Carmine Belfiore il nuovo Questore di Roma Già questore a Terni e Latina, comincia la sua carriera nella Digos e nell’antiterrorismo a metà anni Ottanta. A Roma ha già diretto i commissariati San Lorenzo e Viminale e la carica di vice questore. Gli auguri del sindaco Roberto Gualtieri.

A cura di Redazione Roma

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha nominato Carmine Belfiore nuovo Questore di Roma, al posto di Mario Della Cioppa. Belfiore, già questore a Latina, è entrato in polizia nel 1985 dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Il nuovo questore della capitale si è fatto le ossa nella Digos, prima a Genova e poi proprio a Roma, dove ha diretto la sezione "informativa di sinistra" e poi "terrorismo di sinistra".

Dal 2000 prende servizio alla direzione centrale della polizia, dove continua a occuparsi di anti terrorismo. Dal 2003 al 2008 la carriera di Belfiore prosegue con un distaccamento presso la presidenza del consiglio dei ministri. Passa poi a dirigere i commissariati di Tivoli, San Lorenzo e Viminale e dal 2011 al 2013 fa il vice questore di Roma. Diventa poi questore prima a Terni e poi a Latina.

Il nuovo questore ha ricevuto gli auguri di buon lavoro prima di tutti dal sindaco Roberto Gualtieri: "Pronti a collaborare per la sicurezza e il bene della nostra comunità. Grazie a Mario Della Cioppa per il suo impegno al servizio dei cittadini della Capitale". Così invece Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità: "Voglio fare complimenti per la nomina al nuovo Questore di Roma Carmine Belfiore. Assieme a lui dovremo lavorare su alcuni temi chiave per la sicurezza della Capitale, a partire dal contrasto della criminalità organizzata, alla lotta alla violenza di genere, al controllo della movida e delle periferie. Sono tanti i temi su cui confrontarci e sono certa che insieme riusciremo a fare un percorso importante".