Chi è Beatrice Mazzoni la 21enne eletta Miss Roma Ora Beatrice Mazzoni può aspirare a diventare Miss Italia dopo che ieri ha conquistato la fascia di Miss Roma. Quello che sappiamo della nuova reginetta di bellezza della capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Miss Roma 2024 è Beatrice Mazzoni, classe 2003, studentessa di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, ha conquistato l'ambita fascia nel corso del concorso svoltosi nell'arena del Teatro di Tor Bella Monaca. Seconda classificata è la giovanissima Arianna Ciamei (già qualificata come Miss Miluna), 18 anni e fresca di diploma, mentre il terzo posto è stato conquistata da Greta Caretta, 25 anni. In tutto 21 le concorrenti in gara, giudicate tra gli altri da Zeudi Di Palma, già Miss Italia 2021, e da Martina Sambucini, Miss Italia 2020 che nello stesso anno era arrivata al concorso di bellezza conquistando proprio la fascia di Miss Roma. Le reginette sono state vestite da Maria Maiani, fondatrice della Maiani Accademia Moda, che ha partecipato anche alla giuria.

Cosa sappiamo della nuova Miss della capitale? È la figlia di Giò di Sarno, cantante e giornalista, nata in provincia di Napoli all'ombra del Vesuvio e da vent'anni residente nella capitale. Dalla mamma ha preso la passione per la musica, è fan di Ultimo (del quale vede tutti i concerti) e ama le canzoni di Mia Martini (Minuetto è la sua canzone del cuore), mentre il piatto preferito è la carbonara. Un modello a cui si ispira? Luisa Spagnoli di cui vorrebbe seguire le orme come imprenditrice e stilista. Ha raccontato anche di essere single in questo momento, e molto concentrata sul suo percorso di realizzazione.

"Sono iperattiva e ambiziosa, mi piace sperimentare; l’altro giorno mi sono svegliata e mi sono detta: voglio fare il sindaco", dice di sé Beatrice Mazzoni che al Messaggero ha anche raccontato la sua ultima esperienza in una tv nazionale con una stage. "Sono molto contenta di concludere questo percorso: nel frattempo ho studiato e lavorato, come modella e babysitter, per non pesare sui miei genitori, che pure non mi hanno mai fatto mancare nulla", ha aggiunto. Ora potrà accedere alle prefinali di Miss Italia.