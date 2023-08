Cerveteri, incidente mortale la sera di Ferragosto: Fabrizio De Angelis muore in sella al suo scooter Erano circa le 23 di ieri sera, martedì 15 agosto, quando Fabrizio De Angelis ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un albero. Inutili i soccorsi: il 47enne originario di Cerveteri è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso di Bracciano.

A cura di Teresa Fallavollita

Continua la scia di sangue sulle strade della provincia di Roma. L'ennesimo incidente mortale si è verificato ieri, nella serata di Ferragosto, a Cerveteri. Fabrizio De Angelis, classe 1976, ha perso la vita nello schianto, a bordo del suo scooter. Vani i tentativi di soccorso: l'uomo è deceduto poco dopo.

Lo schianto contro un albero

L'impatto mortale è avvenuto ieri sera, martedì 15 agosto, intorno alle 23 nella zona di Campo di Mare, a Cerveteri. Fabrizio De Angelis stava percorrendo in sella al suo scooter, uno Yamaha Burgman, via Furbara Sasso, quando all'altezza dell'incrocio con via Forcella ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero al margine della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, sembrerebbe che il 47enne abbia fatto tutto da solo, non risultano infatti altri veicoli coinvolti nello scontro.

Sul posto il personale sanitario del 118, che però ha potuto fare bene poco per evitare il tragico epilogo: De Angelis è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Bracciano, dove ha perso la vita poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dello scontro: sequestrato lo scooter dell'uomo, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Incidenti mortali sulle strade laziali

Nella mattinata di ieri si era verificato un altro sinistro mortale, questa volta in provincia di Viterbo. Intorno alle 10.30, un 53enne ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro la recinzione di una casa, perdendo la vita sul colpo. L'incidente è avvenuto nel comune di Marta, sulle sponde del lago di Bolsena.

Sempre nel viterbese, nella serata di lunedì 14 agosto si è registrata un'altra vittima: in seguito allo scontro frontale tra due auto è deceduto un uomo di 78 anni, mentre tre sono i feriti, tra cui un bambino piccolo. Il violento impatto è avvenuto al bivio fra Soriano del Cimino e Chia, lungo la strada provinciale Sp 21 Molinella, all'altezza dello svincolo per la superstrada che collega Orte a Civitavecchia.