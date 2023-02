Cerca di violentare una donna, lei si ribella e lui le rompe il naso: arrestato 47enne Un uomo di quarantasette anni è stato arrestato dalla polizia per aver molestato e aggredito una donna, spaccandole il naso. Adesso si trova in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantasette anni è stato arrestato dai carabinieri di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, per aver molestato e rotto il naso a una donna. I fatti risalgono al 2020, l'ordine di carcerazione è stato emesso adesso.

Le molestie e l'aggressione

A denunciare il 47enne era stata proprio la donna. L'uomo, completamente ubriaco, l'aveva molestata cominciandola a toccare nelle parti intime. Voleva costringerla ad avere un rapporto sessuale, e non appena lei si è ribellata le ha dato un pugno sul naso, spaccandoglielo. La donna ha chiamato i carabinieri, che giunti sul posto lo hanno arrestato. Adesso è stato portato in carcere, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ferita la donna

Sconvolta, ferita e sotto shock la donna, che è stata portata in ospedale e presa in carico dai medici. C'è voluto tempo perché riuscisse a riprendersi e le ossa fratturate si ricomponessero. Una convalescenza lunga e dolorosa a causa dell'aggressore, già noto alle forze dell'ordine per i vari precedenti penali che aveva collezionato nel corso degli anni.

Ancora un caso di violenza contro le donne

Quello avvenuto a Frosinone è solo l'ennesimo caso di violenza contro le donne. Qualche giorno fa una ragazza è stata raggiunta al lavoro dal marito, che l'ha presa a bastonate in testa, oltre a darle calci e pugni. A mettere in fuga l'uomo è stata un'altra donna, che ha chiamato i soccorsi e allertato le forze dell'ordine su quanto stava accadendo in via di Nettuno. La ragazza è stata soccorsa, mentre l'uomo è stato arrestato. Non era la prima volta che picchiava la moglie.