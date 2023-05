Tentato duplice omicidio a Formia: 47enne cerca di uccidere i genitori a coltellate, arrestato È finito nella casa circondariale di Cassino per tentato duplice omicidio un 47enne di Formia, che ha cercato di uccidere i genitori a coltellate. Entrambi sono in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Ha cercato di uccidere i genitori a coltellate, mandandoli in ospedale con prognosi riservata. Gli agenti della Polizia di Stato di Formia hanno arrestato un uomo di quarantasette anni, per tentato duplice omicidio. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio e si sono verificati nel territorio della provincia di Latina. Il quarantasettenne è stato accompagnato nella casa circondariale di Cassino.

Ha preso i genitori a coltellate

Secondo quanto ricostruito finora dal racconto delle vittime l'uomo avrebbe aggredito i genitori per motivi non noti. Si sarebbe scagliato contro di loro improvvisamente mentre erano in casa, prima prendendoli a calci e a pugni e poi colpendoli con diverse coltellate, utilizzando appunto un coltello da cucina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento all'indirizzo della segnalazione sono arrivati i poliziotti. Hanno fermato e disarmato l'uomo con il coltello ancora sporco di sangue tra le mani e hanno soccorso la coppia di anziani. I paramedici li hanno portati entrambi con l'ambulanza in ospedale in codice rosso.

I due anziani ricoverati in prognosi riservata per profonde ferite

Arrivati al pronto soccorso i coniugi sono stati sottoposti alle cure del caso. Tutti e due avevano profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, che hanno richiesto il ricovero in prognosi riservata. Presenti nell'abitazione anche gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sulla dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Cassino e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.