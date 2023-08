Cerca di riattivare la luce saltata per il temporale e cade da 4 metri: Paola Picozza muore a 49 anni Il tragico incidente è avvenuto a Priverno (Latina). La donna, precipitata da quattro metri di altezza, è morta poco dopo il ricovero al Gemelli.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook

Si è sporta per raggiungere l'interruttore elettrico posizionato oltre la balaustra che si era spento a causa del temporale. Ha perso l'equilibrio, precipitando da un'altezza di quattro metri. Non ce l'ha fatta Paola Picozza: inutili i disperati tentativi di soccorso, la donna ha perso la vita poco dopo il ricovero al policlinico Gemelli.

La ricostruzione dell'incidente

La tragedia domestica è avvenuta Priverno, in provincia di Latina. Paola Picozza, 49 anni, si trovava all'interno della sua abitazione in via della Torretta Rocchigiana quando è saltata la corrente, durante un temporale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – che al momento dell'incidente si trovava con un'amica – avrebbe allora cercato di riavviare l'interruttore elettrico, che però era situato in una posizione pericolosa, al di là del parapetto. Nel tentativo di raggiungere il pulsante, Picozza ha perso l'equilibrio cadendo da quattro metri di altezza.

Le condizioni della donna sono apparse gravissime sin da subito: sul posto è accorso il personale medico del 118 che ha richiesto il supporto dell'eliambulanza, atterrata nel campo sportivo "San Lorenzo". La 49enne è stata trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli, dove è morta poco dopo il suo ricovero.

Il cordoglio della comunità

Sotto choc la comunità di Priverno, che si stringe intorno ai familiari di Paola Picozza, che lascia il marito e la figlia di 12 anni. "Ciao Paola carissima. Con te vanno via la luce, la gioia, l'allegria. Sei stata una persona speciale, una mamma amorevole, la compagna ideale, un'amica affidabile per tante e tanti di noi, generosa e buona con tutti, per questo sei nel cuore di tutta la città che oggi, basita e incredula, soffre tanto per te e per i tuoi cari, ma che per sempre ti porterà nel cuore. Non ti dimenticheremo mai", lo struggente messaggio della sindaca Anna Maria Bilancia.

Sui social sono centinaia i commenti di conoscenti e amici che esprimono il loro cordoglio per la perdita di quella che viene descritta come "una persona speciale, generosa, altruista, sempre allegra", "una donna meravigliosa e piena di vita". "Oggi Paola ha lasciato un paese addolorato e incredulo. Un abbraccio alla famiglia", il commento di un'altra compaesana.