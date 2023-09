Centocelle inaugura una libreria condivisa al mercato rionale: lascia un libro e prendine un altro Una libreria condivisa al Mercato Insieme in viale della Primavera. RetakeRoma Centocelle l’ha inaugurata sabato scorso, i cittadini hanno partecipato con interesse.

Le volontarie e i volontari di RetakeRoma Centocelle che inaugurano la libreria condivisa al Mercato Insieme in via della Primavera

La bellezza di cittadini e cittadine che si uniscono e investono il tempo libero per per riqualificare insieme i quartieri di periferia. Una di queste iniziative c'è stata sabato scorso 16 settembre. Il gruppo RetakeRoma Centocelle, che promuove tra le altre attività giornate di pulizia, ha installato una "libreria circolare" per lo scambio dei libri al Mercato Insieme di viale della Primavera.

Una libreria circolare è un luogo in cui i cittadini e le cittadine possono scambiarsi libri gratuitamente, lasciandone dei propri già letti e prendendone altri di "nuovi" da leggere. Un'idea che nasce non per "sbarazzarsi" di enciclopedie, testi di scuola o volumi che ingombrano le nostre case, magari anche in cattivo stato, ma con il desiderio di condividere una lettura che ci è piaciuta, che ci è rimasta dentro. Lasciando un libro che abbiamo amato in una libreria condivisa è come se volessimo che la storia che racconta arrivi a qualcun altro e che possa rimanerne colpito.

L'inaugurazione si è svolta durante l'orario di apertura del mercato, con i banchi pieni di merce e il chiasso di un vivace sabato mattina, in tanti si sono avvicinati alla libreria chiedendo informazioni sull'inziativa. La prima a partecipare è stata una nonna del quartiere, che ha osservato gli scaffali chiedendo alle volontarie di cosa si trattasse, con il carrellino della spesa è andata verso casa, per poi ricomparire alcuni minuti dopo stringendo un libro in mano: "Voglio lasciare subito questo" ha detto con un sorriso, contenta dell'iniziativa. E le volontarie l'hanno aiutata a sceglierne un altro.

"Crediamo che nella capacità di vendere noi stessi nelle storie degli altri e di riconoscere gli altri nelle nostre storie è ciò che rende la letteratura un'arte potente e trasformativa – spiegano gli organizzatori del gruppo RetakeRoma Centocelle – Ringraziamo le istruzioni del V Municipio che erano presenti per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa mattinata di condivisione. Un grazie particolare a Antonio Rosato, direttore del ‘Mercato Insieme' di Centocelle, che ha accolto con entusiasmo e sostenuto la nostra proposta per l'istallazione di questa libreria in un punto di così grande importanza per il nostro quartiere".