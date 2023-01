“C’è una bomba”: la chiamata in una scuola di Ostia, ma è uno studente che vuole saltare le lezioni Dopo la telefonata sono stati allertati i carabinieri e la scuola è stata evacuata: dopo una breve interruzione, le lezioni sono riprese normalmente.

A cura di Beatrice Tominic

Era ancora mattina, quando, qualche giorno fa, in una scuola di Ostia è arrivata una telefonata che ha messo in allarme tutta la segreteria. Dall'altro capo del filo, una voce sconosciuta ha segnalato, con tono serio: "C'è una bomba nella scuola".

La paura che potesse trovarsi davvero un ordigno nei pressi della sede ha spinto il personale della scuola, l'istituto tecnico industriale intitolato a Michael Faraday, vicino al liceo scientifico Antonio Labriola, ad allertare le forze dell'ordine.

L'arrivo dei carabinieri

Sul posto, in via Capo Sperone al civico 52, alla parallela della centrale della polizia locale del X gruppo Mare, in breve tempo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ostia, la stazione locale, che hanno immediatamente fatto scattare i controlli di sicurezza. La scuola, per precauzione, è stata evacuata e gli studenti sono stati fatti uscire dalle classi.

Gli accurati approfondimenti da parte dei militari hanno presto permesso di comprendere che la segnalazione era totalmente infondata: nessun ordigno era presente all'interno della scuola e neppure nei pressi della sede dell'istituto di Ostia.

La telefonata misteriosa

Nel corso delle loro verifiche, i carabinieri sono inoltre riusciti a risalire al mittente della telefonata dalla quale era partita la segnalazione. Hanno scoperto che si trattava di un ragazzo, ancora minorenne, che frequenta proprio l'istituto Faraday: è stato lui a effettuare la preoccupante telefonata utilizzando il proprio cellulare. Il giovane è stato denunciato per procurato allarme. Dopo una breve interruzione, durante la quale la scuola è stata evacuata, le lezioni sono riprese normalmente.