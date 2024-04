video suggerito

Stalker perseguita ragazzina di 12 anni sotto casa e a scuola: arrestato un 48enne La seguiva fino a casa, si appostava davanti a scuola in attesa che uscisse dalle lezioni: da oltre un mese il 48enne aveva reso un incubo la vita della ragazzina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per ben sette volte si è appostato davanti all'abitazione in cui viveva la ragazzina, provando a contattarla al citofono. "Aprimi il portone, fammi entrare in casa", le diceva dall'ingresso di un palazzo a Roma, nel quartiere dell'Eur.

L'uomo, un quarantottenne, ha iniziato a seguirla e a perseguitarla poco più di un mese fa. In diverse occasioni si è appostato davanti alla scuola, in attesa che la dodicenne uscisse dalle lezioni. La piccola non ce l'ha fatta più e, insieme alla sorella, ha fatto scattare l'allarme.

Le ragazzine alle autorità: "Aiuto, un uomo ci segue"

La dodicenne stava rientrando a casa insieme alla sorella. È stato in quel momento, la settimana scorsa, che le due ragazzine hanno fatto scattare l'allarme. Stavano rientrando a casa da scuola quando, durante il tragitto, si sono accorte che dietro di loro c'era un uomo che le stava seguendo. Le due sono corse in casa, entrando nel condominio di fretta.

Mentre le ragazzine aprivano il portone, il quarantottenne ha provato ad entrare nel condominio con violenza. "Fatemi entrare", gridava. È stato in quel momento che le ragazzine, spaventate, hanno chiamato la polizia.

L'intervento degli agenti

Non appena segnalato quanto stava avvenendo, sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia di Stato del VIII Distretto Tor Carbone che hanno arrestato il quarantottenne. Poco dopo sono arrivati anche i genitori della ragazzina che hanno dichiarato di conoscere già il quarantottenne, che da tempo perseguitava la figlia, con atteggiamenti persecutori e molesti. I poliziotti hanno trasportato l'uomo nel carcere di Regina Coeli. La Procura per lui ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto.