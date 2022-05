“C’è un cadavere a bordo strada”: uomo trovato morto sulla Nettunense Accertamenti sulla morte di un 58enne trovato senza vita a bordo strada sulla via Nettunense ad Ariccia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a bordo strada lungo via Nettunense ad Ariccia. Il ritrovamento risale alla notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio ed è avvenuto nel territorio dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Non è ancora stata resa nota l'identità della persona alla quale appartiene il corpo, un 58enne di origini romene, probabilmente si tratta di un senzatetto. Il cadavere si trovava sul ciglio della strada all'altezza del chilometro 6+500, nel tratto che che collega i Castelli Romani con il litorale Sud della provincia di Roma. A dare l'allarme intorno alle ore 3 della notte è stato un automobilista di passaggio, che ha notato quella che sembrava essere la sagoma di una persona esanime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo per salvargli la vita si è rivelato purtoppo vano.

Presenti sul posto i poliziotti di competenza territoriale e la Scientifica. Gli agenti hanno svolto i rilievi di rito e gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime verifiche sul corpo non sono stati evidenziati segni di violenza che possano far pensare che l'uomo sia rimasto vittima di un omicidio o un investimento. Terminati gli accertamenti sul corpo la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dove verrà sottoposta ad altri esami. L'ipotesi più probabile al momento è che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso, che non gli avrebbe lasciato scampo.