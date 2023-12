Catalin scomparso a 16 anni da Castel Sant’Elia nel Viterbese: “Non abbiamo sue notizie da ieri” Il sedicenne è scomparso da Castel Sant’Elia ieri mattina, domenica 17 dicembre 2023. “Chiunque lo veda ci contatti”, chiede la mamma allegando il numero di telefono.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiama Catalin Balan, ha 16 anni e vive a Castel Sant'Elia, comune a poca distante da Nepi in provincia di Viterbo. Dalla mattina di ieri, domenica 17 dicembre 2023, non si hanno più sue notizie. La mamma del ragazzo, preoccupata, ha immediatamente fatto scattare l'allarme per ritrovarlo. Di lui, anche oggi, nessuna notizia.

La scomparse del sedicenne

Ad un giorno dalla scomparsa, sono molte le persone che si sono attivate sui social per cercare di ritrovarlo nel minor tempo possibile. "Frequenta il secondo anno dell'istituto di Ragioneria di Civita Castellana", comune a dodici chilometri circa da quello in cui abita, scrive qualcuno sui social. Non ha tardato ad arrivare anche la comunicazione ufficiale di Castel Sant'Elia. "Sua mamma non l'ha più sentito da ieri mattina. Chiunque avvista questo ragazzo contatti subito il numero della madre 320 320 3552".

Come riconoscere Catalin Balan

Per cercare di riconoscerlo la famiglia e il comune di Castel Sant'Elia hanno diramato una foto in cui appare il volto del giovane. Il sedicenne scomparso ha gli occhi e i capelli castani, una fronte larga. Come si vede dalla foto, non porta la barba, ne ha soltanto un accenno ad incorniciare il viso. Le labbra sono sottili e le sopracciglia folte.

L'appello della mamma

A partire dalla mattinata di ieri, domenica 17 dicembre 2023, non si sono più avute notizie del ragazzo: la preoccupazione per la sua scomparsa è molta. "Non sappiamo ancora niente – fa sapere la mamma del sedicenne – Chiunque lo veda o creda di riconoscerlo, chiami il 112 o mi contatti immediatamente sul numero di cellulare al 320 320 3552".