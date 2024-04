video suggerito

Giovane donna trovata morta con un taglio alla gola: il corpo in una camera d’albergo a Formia Giallo a Formia, dove una giovane donna è stata ritrovata priva di vita e con la gola tagliata. Sul posto gli agenti della polizia, che hanno aperto le indagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una giovane donna è stata ritrovata priva di vita in una camera d'albergo del litorale laziale. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 19 aprile, a Formia, sulla costa del basso Lazio, a circa un'ora di automobile da Latina. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia che hanno aperto le indagini. La donna sarebbe stata rinvenuta con un taglio alla gola.

Dove è stato ritrovato il cadavere

Sono ancora poche le informazioni trapelate nelle ultime ore. Il corpo di una donna è stato rinvenuto in una camera d'albergo a Formia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria della cittadina. Non appena scattato l'allarme sono arrivati gli agenti della polizia che stanno indagando sul caso. La donna aveva una profonda ferita alla gola, provocata da un taglio.

Una scena del genere apre numerosi scenari: il sospetto è che possa essersi trattato di un omicidio, ma non si conoscono ancora con certezza le modalità del decesso. Giunti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia: è ancora troppo presto per azzardare ipotesi, cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e, eventualmente, cercare di raggiungere l'autore del gesto.

Chi era la donna trovata priva di vita a Formia

Sulla vittima, trovata con un taglio alla gola in una camera di albergo a Formia, non ci sono notizie certe. Non si conosce ancora l'identità della donna. L'unica cosa certa è che il corpo ritrovato non si trovava lì da molto tempo, non sono stati rinvenuti segni di decomposizione. Sicuramente si tratta di una donna giovane e, forse, proveniente dall'est Europa, probabilmente dall'Ucraina.

Articolo in aggiornamento