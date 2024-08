video suggerito

Castello di Santa Severa: il programma estivo 2024 degli eventi serali in riva al mare Tanti gli eventi estivi 2024 in programma alla rassegna "Vivi il Castello di Santa Severa". Dal cinema alla musica, dalle letture all'opera lirica. Gli spettacoli sono gratuiti, ma è necessario prenotare.

A cura di Alessia Rabbai

Il Castello di Santa Severa ha aperto le porte ad eventi serali per l'estate 2024. Dal 31 luglio al 3 settembre il cartellone estivo della rassegna "Vivi il Castello di Santa Severa" ha in programma tanti appuntamenti e per tutti i gusti: dagli spettacoli comici ai concerti, dalle presentazioni di libri all'opera lirica. La rassegna è promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house Laziocrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Il tutto nella meravigliosa cornice della fortezza che si affaccia sul mare e sull'area archeologica etrusca di Pyrgy. Ecco punto per punto tutti gli eventi fissati per la fine dell'estate. Gli spettacoli e il cinema iniziano alle ore 21, tutti gli eventi sono con ingresso libero dunque gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria sul link evenbrite. All'ingresso viene chiesta la prenotazione.

Il programma estivo 2024 degli eventi al Castello di Santa Severa

Giovedì 15 agosto Ghemon , uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani con il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap con “Una cosetta così”;

, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani con il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap con “Una cosetta così”; Venerdì 16 agosto serata dedicata ai classici d’animazione: La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019) di Lorenzo Mattotti. Appuntamento dedicato soprattutto agli spettatori più piccoli, allo scopo di offrire loro un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente;

serata dedicata ai Appuntamento dedicato soprattutto agli spettatori più piccoli, allo scopo di offrire loro un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente; Sabato 17 agosto Briga ,pseudonimo di Mattia Bellegrandi il cantautore e rapper consacrato dal talent show Amici di Maria De Filippi;

,pseudonimo di Mattia Bellegrandi il cantautore e rapper consacrato dal talent show Amici di Maria De Filippi; Domenica 18 agosto imperdibile la comicità di Antonio Giuliani con Recital ;



imperdibile la comicità di con ; Martedì 20 agosto Fanfara della Polizia di Stato. Il concerto nasce a suggello del tradizionale “abbraccio” con le Autorità locali e la cittadinanza già condiviso negli scorsi anni con grande successo dalla Polizia di Stato che attraverso i suoi preparatissimi musicisti-poliziotti ed un ricco e coinvolgente repertorio musicale, vuole arrivare al cuore delle persone con i suoi messaggi valoriali di vicinanza e legalità. Ancora una volta #essercisempre, la vocazione di forza della Polizia di Stato al servizio dei cittadini;



Il concerto nasce a suggello del tradizionale “abbraccio” con le Autorità locali e la cittadinanza già condiviso negli scorsi anni con grande successo dalla Polizia di Stato che attraverso i suoi preparatissimi musicisti-poliziotti ed un ricco e coinvolgente repertorio musicale, vuole arrivare al cuore delle persone con i suoi messaggi valoriali di vicinanza e legalità. Ancora una volta #essercisempre, la vocazione di forza della Polizia di Stato al servizio dei cittadini; Mercoledì 21 agosto ReQueen Tribute Band . Uno show coinvolgente, unico, accattivante, che spazia dai grandi classici degli anni ‘70, come “Bohemian Rhapsody” e “We are the champions”, ai successi degli ultimi anni, come “I want it all” e “Innuendo”, con un repertorio in costante aggiornamento che tende a emozionare e rendere partecipe il pubblico, parte integrante di ogni concerto ;

. Uno show coinvolgente, unico, accattivante, che spazia dai grandi classici degli anni ‘70, come “Bohemian Rhapsody” e “We are the champions”, ai successi degli ultimi anni, come “I want it all” e “Innuendo”, con un repertorio in costante aggiornamento che tende a emozionare e rendere partecipe il pubblico, parte integrante di ogni concerto Giovedì 22 agosto Grande Galà lirico , un viaggio tra i più grandi compositori del melodramma, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Giocchino Rossini, George Bizet;

, un viaggio tra i più grandi compositori del melodramma, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Giocchino Rossini, George Bizet; Venerdì 23 agosto Metti Una Sera D’estate concerto dell’orchestra di Fiati uniti per la musica città di Santa Marinella;

concerto dell’orchestra di Fiati uniti per la musica città di Santa Marinella; Sabato 24 agosto Sergio Caputo Trio , uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano si esibirà con i pezzi più famosi ;

, uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano si esibirà con i pezzi più famosi Domenica 25 agosto Elena Bonelli in “ Elena, Nannarella e Gabriella ”. L’attrice e cantante Elena Bonelli racconta e interpreta la storia di due grandi icone della romanità, Gabriella Ferri ed Anna Magnani, attraverso le storie di vita, le canzoni, i successi ma anche la solitudine, l’amarezza e l’infelicità che convivevano con i trionfi e la consacrazione;



in “ ”. L’attrice e cantante Elena Bonelli racconta e interpreta la storia di due grandi icone della romanità, Gabriella Ferri ed Anna Magnani, attraverso le storie di vita, le canzoni, i successi ma anche la solitudine, l’amarezza e l’infelicità che convivevano con i trionfi e la consacrazione; Martedì 27 agosto serata di classici d’animazione: Gatta cenerentola (2017) di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone. Appuntamento dedicato soprattutto agli spettatori più piccoli, allo scopo di offrire loro un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente;

serata di Appuntamento dedicato soprattutto agli spettatori più piccoli, allo scopo di offrire loro un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente; Mercoledì 28 agosto Estro plays Genesis Seconds out, una serata fantastica all’insegna della musica dei Genesis che continua ad emozionarci come se fosse la prima volta;

una serata fantastica all’insegna della musica dei Genesis che continua ad emozionarci come se fosse la prima volta; Giovedì 29 agosto il recital Je te vurria parlà , un racconto musicale in chiave acustica che racconta la vera storia delle canzoni napoletane presentato da Piero Marrazzo;

il recital , un racconto musicale in chiave acustica che racconta la vera storia delle canzoni napoletane presentato da Piero Marrazzo; Venerdì 30 agosto Bio, Blind Inclusive Orchestra , la prima realtà sinfonica per musicisti ciechi ipovedenti che suonano insieme a grandi professori d’orchestra;

agosto , la prima realtà sinfonica per musicisti ciechi ipovedenti che suonano insieme a grandi professori d’orchestra; Sabato 31 agosto gran finale con Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana, in concerto ;

Sabato gran finale con una delle artiste più complete della scena musicale italiana, in concerto Martedì 3 settembre Torneo di bridge