Ostia, si rompe una tubatura del gas: intervento dei pompieri in corso da più di 24 ore Sono arrivati nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio e si trovano ancora sul posto per la messa in sicurezza e la bonifica della zona.

A cura di Beatrice Tominic

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio 2023, per la rottura di un tubo del gas di media pressione. Immediatamente, non appena appreso di quanto accaduto, la squadra operativa dei vigili del fuoco ha inviato in piazza di Castel Fusano, sul litorale di Ostia, nella zona sudovest della capitale, a Roma due squadre, la 13 A e la 11 A, insieme al Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, necessario a causa della presenza di gas, per intervenire sulla tubatura rotta e mettere in sicurezza la zona.

Nonostante sia passato più di un giorno, i vigili del fuoco si trovano ancora in piazza di Castel Fusano dove, all'altezza del civico 5, continuano la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. I pompieri resteranno ad operare nella zona fino al completo ripristino della tubazione.

Si rompe il tubo del gas, strada chiusa

Non appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno chiuso alla circolazione il ponte in via della Villa di Plinio, ma anche viale Mediterraneo, via Canale dei Pescatori fino a via Mar dei Coralli. Fin dalle prime ore dell'intervento dei vigili del fuoco, sono stati presenti anche alcuni tecnici di Italgas, oltre al personale di Roma Capitale e della Capitaneria di Porto, trovandosi a poco meno di tre chilometri dal lungomare della località sul litorale romano.

Leggi anche Allerta meteo gialla per domenica 30 aprile e lunedì primo maggio 2023: piogge a Roma e nel Lazio

Come anticipato, oltre alle due squadre di vigili del fuoco, sul posto è stato inviato un Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, conosciuto con l'acronimo CRRC, necessario per il primo intervento quando si corrono pericoli legati a sostanze chimiche pericolose, nocive o inquinanti come, appunto, quello di una fuga di gas.