Caso Orlandi, l'amico di Emanuela chiede l'audizione secretata in commissione d'inchiesta Ha chiesto di essere ascoltato in audizione secretata Pierluigi Magnesio, l'amico dell'Azione Cattolica di Emanuela Orlandi, convocato dalla commissione bicamerale d'inchiesta per parlare della scomparsa della ragazza, in quel tragico giugno 1983.

Convocato oggi dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, Pierluigi Magnesio ha chiesto di far secretare la seduta e di non comparire in video. Amico della seconda, Magnesio con lei ha frequentato il gruppo dell'Azione Cattolica e, spesso, si ritrovava per delle uscite al cinema o in comitiva.

Perché è importante l'audizione di Pierluigi Magnesio

Ad una settimana dall'audizione di don Vergari, la commissione si è trovata davanti un altro importante testimone per il caso Orlandi. Si tratta di Pierluigi Magnesio, amico di Emanuela Orlandi con lui frequentava il gruppo dell'Azione Cattolica. I membri della commissione parlamentare lo hanno convocato, in particolar modo, per cercare di fare chiarezza su alcune dichiarazioni che ha rilasciato lo scorso anno nel corso di un'intervista su YouTube in cui si era detto innamoratissimo della giovane e che, prima della scomparsa, Emanuela stessa lo avrebbe baciato dicendogli addio.

Con la decisione di secretare l'audizione, però, non sappiamo se Magnesio abbia ribadito quanto già dichiarato in precedenza o se abbia ritrattato. Un'ulteriore ipotesi è che possa aver smentito soltanto alcune delle dichiarazioni. Nel corso dell'intervista, infatti, avrebbe anche spiegato di aver avuto un appuntamento con la quindicenne e il loro gruppo di amici, compresa la sorella Cristina, e di averla aspettata al Palazzaccio.

Il commento di Pietro Orlandi: "Ancora fango su Emanuela"

Una volta rilanciate le dichiarazioni di Magnesio, non ha tardato ad arrivare il commento del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. "Sono tornati a parlare dell'allontanamento volontario di Emanuela dopo aver baciato un coetaneo quindicenne e avergli detto addio – ha scritto in un post affidato ai social network lo scorso 14 gennaio, quando la notizia è stata rilanciata – Che schifo, senza vergogna e cercando di umiliarla anche il giorno del compleanno".

Nel frattempo, come ogni anno, nella settimana del compleanno di Emanuela Orlandi è stato organizzato un sit in in suo onore. L'appuntamento è sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 16 alle 18.