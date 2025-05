video suggerito

Caso Orlandi, il giallo di un numero di telefono non identificato nel diario di Emanuela Nel caso Orlandi spunta un dettaglio misterioso: un numero telefonico non identificato sul diario di Emanuela appartenente ad una "Federica" o "Federico". È stato reso noto nell'audizione all'ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione Orlandi-Gregori.

A cura di Alessia Rabbai

Emanuela Orlandi.

Un numero di telefono non identificato era nel diario di Emanuela Orlandi degli anni 1982/83. In Commissione spunta il giallo di un'utenza, in merito alla quale il presidente Andrea De Priamo ha dichiarato che verranno fatti degli approfondimenti tecnici. Ieri c'è stata l'audizione di Lidano Marchionne, che all'epoca della scomparsa della quindicenne cittadina vaticana il 22 giugno 1983, ricopriva il ruolo di commissario capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos di Roma. L'audizione si è svolta nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Il numero di telefono non identificato sul diario di Emanuela Orlandi

Il giallo dell'utenza telefonica nel caso Orlandi riguarda un numero trovato nel diario di Emanuela, che non è chiaro se appartenga ad una donna o a un uomo. "Federica" o "Federico"? E chi sarebbe questa persona misteriosa, che ruolo ha nella sparizione? Uno dei commissari ha chiesto a Marchionne informazioni sul fatto che questa persona dall'identità ignota è stata convocata dalla Digos, per essere ascoltata.

Ciò che risulta però è ancora più incomprensibile in quanto, per la convocazione, ci si è basati su un numero di telefono che in realtà non corrisponde a quello scritto nel diario. Una cifra è diversa. L'ex commissario ha confermato che il verbale e la firma sono suoi, ma ha detto anche di non ricordare la vicenda nel dettaglio.

Approfondimenti tecnici sull'utenza telefonica misteriosa

La senatrice Daisy Pirovano (Lega) ha rivolto altre domande a Marchionne nel corso dell'audizione, sull'utenza telefonica non identificata e sui presunti mancati controlli sul numero giusto. L'ex commissario ha risposto di essersi occupato del caso solo per il filone ‘lupi grigi' e di non aver mai fatto accertamenti su diari. Pirovano ha inoltre chiesto che venga fatto un approfondimento.

Ciò che potrebbe emergere dagli accertamenti è se sul numero corretto scritto sul diario di Emanuela siano state mai condotte delle ricerche e se ad oggi sia possibile ancora farle, se analizzare quel numero possa portare a qualcosa di concreto. Accertamenti tecnici i quali, ha sottolineato il presidente della Commissione Andrea De Priamo, si cercherà di fare. Al momento sull'utenza telefonica misteriosa non si conosce altro.