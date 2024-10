video suggerito

Caso dossieraggio, la Roma ha chiesto una bonifica dalle cimici spia a Trigoria L'As Roma ha chiesto una bonifica dei suoi uffici alla Equalize, la società amministrata dall'ex poliziotto Carmine Gallo finita nell'indagine sul dossieraggio della procura di Milano.

L'As Roma ha chiesto una bonifica dei suoi uffici alla Equalize, la società amministrata dall'ex poliziotto Carmine Gallo finita nell'indagine sul dossieraggio della procura di Milano. La società giallorossa non è coinvolta nelle indagini, ma alcune intercettazioni danno conto del fatto che il security manager della Roma si sia rivolto all'azienda di Gallo per compiere alcune operazioni di bonifica di Trigoria. Evidentemente, quindi, qualcuno era convinto della presenza di cimici spia all'interno di alcune stanze oppure il servizio è stato chiesto per semplice prevenzione.

In un'intercettazione telefonica si sente Gallo che informa il suo interlocutore che il security manager della Roma gli avrebbe chiesto di fare alcune bonifiche da fare sia a Trigoria, sia negli uffici della Roma che si trovano all'Eur. Il valore del servizio richiesto è di circa 3mila euro, ma i due discutono se effettuare le bonifiche gratis o meno.

Gallo spiega che i responsabili della sicurezza della Roma hanno ricevuto precisa richiesta di effettuare una bonifica da parte dei proprietari americani dell'As Roma, Dan Friedkin e Ryan Friedkin: "Mi ha spiegato lui che la proprietà è americana, sono degli americani i proprietari della società e quindi, quando hanno cambiato un pochettino la sede e tutto e via… tramite, hanno affidato l’incarico a una società e si sono accorti che questa società stessa che doveva fare le bonifiche, loro stessi gli hanno messo qualcosa dentro per dire, abbiamo trovato, mentre in realtà l’hanno fatto per giustificare la loro presenza lì, ecco tutto insomma…". Il controllo è stato chiesto, stando a quanto si apprende, tra aprile e maggio 2023.