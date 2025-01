video suggerito

Case di lusso con vista mozzafiato sul Colosseo all'asta, gara tra miliardari di tutto il mondo Gli occhi di milionari e miliardari di tutto il mondo sono puntati sugli appartamenti "gioiello" di Invimit Sgr SpA con vista sul Colosseo a Roma in vendita all'asta dal 27 gennaio 2025. Ecco dove si trovano e affacciano.

A cura di Alessia Rabbai

Vista sul Colosseo da uno degli appartamenti all'asta

Con un affaccio mozzafiato sul monumento più visitato al mondo, undici appartamenti "gioiello" sono in vendita all'asta nel cuore del centro storico di Roma. Si tratta di abitazioni di Invimit Sgr SpA, società partecipata al cento per cento dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Chi potrà permetterseli e riuscirà ad aggiudicarsi la gara potrà godersi la vista su uno dei luoghi più suggestivi che esistono: il Colosseo. "Gustare storia ed archeologia" senza dover fare visite guidate ma semplicemente "vivendoci". Tutte le infomazioni sugli appartamenti di lusso, dove si trovano, e come funziona la gara per aggiudicarseli.

La gara per gli appartamenti con vista sul Colosseo

La procedura di gara per gli undici appartamenti di Invimit Sgr SpA si apre lunedì 27 gennaio 2025, gli annunci verranno pubblicati online sul portale del Consiglio nazionale del Notariato e sul sito ufficiale di Invimit. La vendita, precisa la società, avverrà "nel pieno rispetto delle procedure di trasparenza, totalmente estranea da procedimenti giudiziari".

Le offerte vincolanti di acquisto dovranno essere mandate entro e non oltre il 27 febbraio 2025, alle ore 17. Sul sito ufficiale ludusmagnusluxury.it, che sarà disponibile da lunedì 27 gennaio 2025, verrà pubblicato l'elenco completo degli immobili in vendita, i prezzi di partenza dell'asta e il regolamento per partecipare alla procedura competitiva. Sugli appartamenti "gioiello" sono puntati gli occhi di milionari e miliardari di tutto il mondo.

Gli undici appartamenti all'asta: dove si trovano

Gli undici appartamenti all'asta si trovano nel cuore del centro storico della Città Eterna, all'interno del complesso residenziale costruito negli anni '60 chiamato "Ludus Magnus", dal nome della principale scuola/caserma di gladiatori a Roma, che si trovava vicino Colosseo, tra l'Esquilino e il Celio. Le abitazioni in vendita sono collocate nei Corpi B, con affacci su via Labicana, parco del Colle Oppio e Colosseo e Corpi G, con ingresso su via Labicana e via San Giovanni in Laterano. Ogni appartamento in vendita ha inoltre un posto auto privato e un magazzino.