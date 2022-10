Casalotti, auto Enjoy esce fuori strada e invade un parco giochi Stanotte un’auto Enjoy è uscita fuori strada e ha invaso un’area giochi: distrutte le recinzioni del parco e la parte anteriore della macchina.

A cura di Beatrice Tominic

La carcassa dell’automobile che stanotte ha invaso il parco giochi si trova ancora sul luogo dell’incidente.

È uscita fuori strada stanotte, verso le 3 ed è atterrata su un parco giochi per bambini: la Fiat 500, utilizzata come automobile Enjoy, si trova ancora sul luogo dell'incidente. La carcassa del veicolo, distrutto nella parte anteriore, è ancora lungo via Boccea, all'interno dell'area giochi per bambini che si affaccia su via Vinovo, strada che a sua volta si ricollega con via del Quartaccio.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto in piena notte, passata la mezzanotte di sabato 8 ottobre: verso le ore 3, sul luogo dell'incidente, sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XIII Aurelio. Una volta sul posto hanno trovato il conducente, un cittadino italiano e il mezzo distrutto. L'uomo, che si trovava alla guida dell'automobile Enjoy, una di quelle del servizio di car sharing, non ha riportate ferite gravi ed è stato medicato in loco. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: secondo le prime verifiche si tratterebbe dell'unico mezzo coinvolto.

L'automobile potrebbe essere uscita fuori strada, avendo acquistato velocità lungo la discesa. Poi si sarebbe schiantata contro il muretto che, come si vede dalle foto, oggi appare recintato con l'apposita rete arancione. Questa prima superficie, però, non avrebbe garantito la fine della folle corsa dell'automobile: il mezzo sarebbe continuato a cadere danneggiando una seconda recinzione, che oggi appare accartocciata al suolo e avrebbe continuato a muoversi per un paio di metri.

Leggi anche Esce con la moto per una gita domenicale e si schianta contro un'auto: morto Massimo Palazzi

Questa mattina, come si vede dalle immagini, l'automobile si trova ancora all'interno dell'area giochi vicino all'autolavaggio, con il muso completamente distrutto e in direzione contraria rispetto a quella con cui è atterrata sul parco giochi.