Casal Palocco: cluster dopo pellegrinaggio, 8 positivi e 160 in isolamento Da Casal Palocco al Veneto per un viaggio spirituale organizzato dalla parrocchia: così 160 pellegrini sono finiti in isolamento, già otto i casi positivi accertati, due durante il viaggio e sei al ritorno. Nei prossimi giorni i tamponi per verificare se il cluster si sia ulteriormente allargato.

Sono 160 le persone finite in quarantena, per lo più residenti a Casal Palocco, quartiere residenziale tra Ostia e Roma. Si tratta di un gruppo di pellegrini tutti appena rientrati da una viaggio in Veneto, tenuti sotto stretta osservazione dall'Asl per evitare lo scoppio di un focolaio di notevole dimensioni. La vicenda è stata ricostruita oggi sulle pagine della cronaca romana del quotidiano Il Messaggero.

Otto i casi di pellegrini positivi finora accertati

Stando a quanto riportato il primo caso di positività accertata al Covid-19 è avvenuto il 9 agosto scorso, durante il viaggio organizzato da un parroco della zona. Poi, una volta arrivati a destinazione, è stato scoperto un altro positivo. Quando il 13 agosto il gruppo ha fatto ritorno nella capitale sono stati registrati altri sei contagi e l'isolamento domiciliare è scattato per tutti i partecipanti al pellegrinaggio.

Contact tracing e tamponi

La Asl Roma 3, quella di competenza territoriale, ha immediatamente attivato il lavoro di contact tracing e i tamponi che saranno eseguiti nei prossimi giorni ci diranno se il cluster si è ulteriormente allargato. Secondo quanto raccontato dai partecipanti al viaggio spirituali le condizioni del viaggio, con il pernotto in camerate da oltre venti persone e la trasferta in pullman, avrebbero facilitato il contagio.