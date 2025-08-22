Carta d’identità elettronica a Roma 2025, open day 23 e 24 agosto: orari, dove e come prenotarsi

Nuovo appuntamento sabato 23 e domenica 24 agosto 2025 per la carta d’identità elettronica a Roma. Aperture straordinarie dell’ex Punto Informativo Turistico di Santa Maria Maggiore e del punto di rilascio di Via Petroselli 52.

Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica a Roma (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 agosto. In programma ci sono le aperture straordinarie dell’ex Punto Informativo Turistico di piazza Santa Maria Maggiore, che sarà attivo sia nella giornata di sabato 23 che in quella di domenica 24. Per questo weekend non è invece prevista l'apertura strordinaria degli sportelli in alcun municipio della città.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi allo sportello indicato muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Per quanto rigurda gli orari d'apertura per richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma in questo fine settimana lo sportello di piazza Santa Maria Maggiore sarà aperto sabato 23 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 24 dalle 8.30 alle 12.30.