Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day il 18 e 19 maggio: elenco dei municipi ed orari Organizzato un nuovo fine settimana di open day a Roma per richiedere la carta d’identità elettronica o rinnovarla sabato 18 maggio e domenica 19 maggio previa prenotazione. Aperti gli sportelli degli uffici anagrafici dei Municipi XI e XII nella giornata di sabato 18 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il chiosco di Santa Maria Maggiore

Nuovi open day per la Cie, Carta d'identità elettronica, in due municipi di Roma. Ad essere aperti al pubblico sabato 18 e domenica 19 maggio 204 sono gli uffici anagrafici dei Municipi XI e XII nella giornata di sabato 18 maggio e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 19. Ecco tutte le informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e su come prenotarsi.

"Anche il prossimo fine settimana l’amministrazione comunale garantisce le aperture straordinarie per consentire alla cittadinanza di fare il documento con uno o al massimo due giorni di attesa, previa prenotazione il venerdì precedente: le richieste di CIE che sarà possibile accogliere nel solo fine settimana prossimo sono oltre 500" ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio prendere appuntamento. Per l'open day di questo fine settimana ci si può prenotare da venerdì 17 maggio, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Il giorno dell'appuntamento, all'orario stabilito, bisogna presentarsi allo sportello con prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento, che va sostituito con la carta d'identità elettronica.

L'elenco dei municipi di Roma dove richiedere la carta d'identità elettronica e gli orari

Municipio XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 18 maggio dalle ore 8.00 alle ore 16.00

la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 18 maggio dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 18 maggio dalle 9.00 alle 13.00

la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 18 maggio dalle 9.00 alle 13.00 Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 18 maggio 8.30-16.30, domenica 19 maggio 8.30-12.30.