Carolina Stigliano è Miss Roma: ha 18 anni, viene dal Portuense e parteciperà a Miss Italia 2022 La Città Eterna ha la sua reginetta di bellezza: Carolina Stigliano ha diciotto anni, viene dal Portuense ed è Miss Roma 2022. Rappresenterà al Capitale a Miss Italia 2022.

A cura di Alessia Rabbai

Carolina Stigliano, diciotto anni, è Miss Roma 2022. Appena maggiorenne, ha conquistato la fascia di più bella della Capitale e calcherà il palco con le altre bellezze italiane, che sfiderà per il titolo nazionale. Rappresenterà Roma alle prefinali nazionali dell’83esimo edizione di Miss Italia, che si svolgerà dal 16 al 19 settembre a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Le selezioni per Miss Roma si sono svolte mercoledì scorso 7 settembre, le quattordici concorrenti hanno sfilato nel meraviglioso sito archeologico e patrimonio Unesco Stadio di Domiziano. A presentare la serata Miss Italia 2020 Martina Sambucini e Margherita Praticò, ospiti d’onore la Patron Patrizia Mirigliani e Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma.

Carolina Stigliano a Miss Italia 2022

Carolina Stigliano, che ha vinto il titolo di Miss Roma 2022, è originaria del Portuense. È alta 1,77 metri, ha capelli color castano scuro e occhi marroni. Frequenta il liceo delle scienze umane, le piace leggere ed è una sportiva: ama equitazione, pallavolo, nuoto, fitness. Tra i suoi sogni nel cassetto c'è quello di diventare modella professionista. Una foto stupenda scattata da Piero Consoli la immortala intenta a mettersi sulla testa la corona di Miss, sullo sfondo Piazza Navona di sera.

Al secondo posto si è classificata Melania Ciano, 20 anni, di Torre Angela. Alta 1,77 metr, capelli castani e occhi marroni. Studentessa al secondo anno del corso di laurea in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, pratica fitness, ama suonare il pianoforte, viaggiare e studiare le lingue. I suoi sogni nel cassetto sono lavorare in tv e diventare un avvocato penalista.

Melania Ciano

Swami Ciucci, 20enne romana del Tiburtino, ha ottenuto il terzo posto nella classifica Miss Roma 2022. È alta 1,79 metri, ha capelli castano scuro e occhi marroni. Diplomata all’istituto di economia informatica, pratica nuoto, danza, karate, fitness. Ha la passione per la fotografia e la musica e il suo sogno nel cassetto è affermarsi come modella professionista.

Swami Ciucci

Al quarto posto c'è Lavinia Abate, anche lei diciottenne come Miss Roma 2022, originaria della Cassia. È alta 1,76 centimetri, ha capelli castano chiaro e occhi marroni. Ha frequentato il quinto anno del liceo scientifico, pratica danza moderna. Le piace cantare, disegnare, suonare il pianoforte. Sogna di diventare cantautrice.