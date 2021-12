Capodanno 2022 ci “fa impazzire”: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso in concerto al Circo Massimo A meno di un mese dal Capodanno, l’indiscrezione: Roma sta organizzando un concerto al Circo Massimo. Fra i cantanti, anche Coez, Blanco e Tommaso Paradiso.

A cura di Beatrice Tominic

Mancano poco più di due settimane a Capodanno e la capitale sta organizzando il suo concertone al Circo Massimo: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso sono solo tre dei nome che potremmo vedere sul palco in attesa della mezzanotte del nuovo anno. Il punto interrogativo che attanaglia e non permette (almeno per il momento) annunci ufficiali resta, come da due anni a questa parte, il covid: sarà, infatti, necessario controllare e analizzare l'andamento dei dati relativi ai contagi prima di poter dichiarare con certezza il concerto. Quello che ci ospiterà nell'ultima serata del 2021 potrebbe essere un grande evento, volto a "restituire a Roma il posto di primo piano che le spetta nei grandi eventi culturali e artistici" afferma all'Ansa l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato. Secondo l'agenzia di stampa, infatti, il concerto potrebbe svolgersi mettendo a disposizione del pubblico, ovviamente munito di mascherina e super green pass, fino a 15mila posti a sedere, opportunamente distanziati e organizzati su spalti.

Coez, Tommaso Paradiso e Blanco per il nuovo anno

Non conosciamo ancora tutti i nomi delle e dei cantanti che potrebbero partecipare al Circo Massimo nella serata del 31 dicembre: secondo le indiscrezioni si attendono i nomi di altre due artiste oltre a Coez, Tommaso Paradiso e Blanco. Nuovo album sia per Coez, al secolo Silvano Albanese, che ha da poco pubblicato "Volare", dopo il grande successo di "È sempre bello" pubblicato nel 2019 che per Tommaso Paradiso, diventato solista dopo aver lasciato il gruppo con cui è diventato famoso, i TheGiornalisti, che ha in uscita un nuovo singolo prima di "Space Cowboy". Per Blanco, invece, sarebbe soltanto il primo palco importante dell'anno venturo: il 4 dicembre, infatti, è stata annunciata al TG1 la sua partecipazione a Sanremo in coppia con Mahmood.