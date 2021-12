Caos tamponi molecolari a Roma: al Fatebenefratelli stop fino all’1 gennaio L’ospedale Fatebenefretelli ha annunciato che da oggi fino al primo gennaio non eseguirà tamponi molecolari per carenza di reagenti.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caos tamponi molecolari a Roma, dove i cittadini hanno segnalato difficoltà nelle prenotazioni. In tanti spiegano che sono riusciti a trovarne disponibili solo spostandosi fuori dalla Capitale. L'ospedale San Pietro Fatebenefratelli ha comunicato uno stop: non saranno eseguiti tamponi molecolari da oggi, martedì 28 dicembre, fino a sabato primo gennaio. L'interruzione dei tamponi molecolari è dovuta, spiega l'ospedale, alla carenza di reagenti. È invece possibile dal 29 al 31 dicembre sottoporsi ai tamponi antigenici dalle ore 8 alle 13. "In caso di eventuale overbooking alle ore 12 verrà bloccata la fila" si legge ancora sul sito.

Tamponi molecolari a 140 euro con risultato in 4 ore

Con l'aumento dei contagi anche a Roma e le festività natalizie è scattata la caccia al tampone. A sottoporsi ai test non sono solo le persone ancora non vaccinate, che hanno necessità di ottenere il Green Pass base, ma anche tanti vaccinati, che vogliono comunque fare un controllo prima di riunirsi in compagnia di parenti e amici e trascorrere delle feste in serenità. Come appreso da Fanpage.it alcune strutture private della città, come una a pochi passi da Piazza Fiume, offrono a chi è disposto a pagare di più tamponi molecolari a prezzo maggiorato, ben 140 euro anziché 60, con risultati in quattro ore.

Nel Lazio nelle scorse ore processati quasi 24mila tamponi molecolari

Oggi nel Lazio il bollettino medico riporta che nelle ore scorse sono stati processati quasi 24mila tamponi molecolari, che insieme ai 66mila antigenici hanno raggiunto la soglia di quasi 90mila test. Su questi si sono registrati 4288 nuovi positivi, dei quali 2114 a Roma, 19 morti, 12 in più rispetto a ieri e 1611 guariti. Il bollettino conta inoltre 1025 ricoveri, con un aumento di 29 unità rispetto al giorno precedente e terapie intensive stabili a 135 posti letto occupati.