Caos nel carcere di Velletri: “Si sta trasformando in istituto per detenuti violenti'” Ancora un episodio di violenza nel carcere di Velletri, dove per riportare la situazione alla calma è dovuto intervenire tutto il personale carcerario.

A cura di Redazione Roma

Ancora un grave episodio in un carcere del Lazio. Questa volta a Velletri, in provincia di Viterbo un detenuto è andato in escandescenze mentre si trovava in infermeria, chiedendo di essere trasferito in ospedale al di fuori delle mura della casa circondariale, provocando ripercussioni e aggredendo il personale.

Tutto è cominciato quando, nel tardo pomeriggio di ieri, l'uomo di nazionalità albanese è stato portato nel reparto medico del carcere lamentando un dolore ai denti. Qui è andato in escandescenze chiedendo di essere trasportato in ospedale. Ma la richiesta viene rifiutata, valutando che l'uomo potesse essere curato in carcere.

Quando il detenuto torna nella sezione scoppia un pandemonio. Lui e altri suoi connazionali hanno iniziato a distruggerla – racconta Somma segretario regionale del Sappe, sindacato autonomo della penitenziaria -. Non solo, la Sezione è stata completamente allagata con gli idranti presenti nei corridoi, mentre le telecamere sono state distrutte".

Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l'intervento di tutto il personale presente nel carcere. "Stava quasi per sfociare in una rivolta – spiega il coordinatore regionale Ciro Di Domenico della Fp Cgil Polizia Penitenziaria – Le violenze, ancora una volta, sono state capeggiati da un detenuto italiano trasferito nel carcere di Velletri per motivi di ordine e sicurezza. Tecnicamente, significa che ha già commesso atti di violenza in altre carceri e per questo, come tanti altri detenuti, è stato trasferito nel carcere velletrano che si sta trasformando in un'autentica sede penitenziaria per detenuti violenti".