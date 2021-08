Cane morde un bambino in spiaggia a Formia: padrone multato È stato multato di 200 euro il proprietario di un cane di grossa taglia che ieri mattina ha morso alla coscia un bambino di nove anni in spiaggia a Formia, in provincia di Latina. Era legato al guinzaglio ma senza museruola, per questo l’uomo non ha rispettato le norme previste dall’ordinanza balneare.

A cura di Alessia Rabbai

Un cane ha morso un bambino di nove anni in spiaggia a Formia e il piccolo è finito in ospedale. Preoccupazione nella mattinata di ieri, lunedì 30 agosto, sul litorale della provicnia di Latina, dov'è intervenuta un'ambulanza e i militari dell'Ufficio Locale Marittimo. Secondo le informazioni apprese il piccolo erano circa le ore 9 al momento in cui sono accaduti i fatti che hanno portato al ferimento del bambino di Cassino che si trovava in vacanza al mare in località Gianola, insiame alla sua famiglia e stava trascorrendo una giornata di giochi e divertimento, godendosi l'ultimo caldo della stagione. Un cane di grossa taglia, legato all'ombrellone con il guinzaglio ma senza museruola, per cause non note lo ha morso alla coscia destra, ferendolo. Grande spavento per il bambino e per i suoi famigliari, subito è stato avvisato l'assistente bagnante di turno in spiaggia e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento.

Il proprietario del cane multato

Sul posto a seguito della segnalazione è intervenuto in breve tempo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Una volta arrivato al pronto soccorso del nosocomio pontino il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno medicato e sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Il proprietario del cane verrà deferito all'Autorità Giudiziaria e ha ricevuto una multa di 200 euro. Oltre alla responsabilità nei confronti del suo animale domestico non ha infatti rispettato le norme riguardanti l'accesso, la permanenza e la custodia degli animali sulle spiagge, previste anche dall’ordinanza balneare comunale.