Cane gettato dal finestrino di un’automobile in corsa sulla via Pontina: “Maledetti” Il cane, di piccola taglia, non è sopravvissuto al colpo: è atterrato al lato della carreggiata e poco dopo è morto.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno gettato fuori dal finestrino di un'automobile in corsa lungo la via Pontina. Il cane, di piccola taglia, non è sopravvissuto al colpo: è atterrato al lato della carreggiata e poco dopo è morto. Quando è arrivata la segnalazione all'Oipa di Latina, aveva smesso di respirare da pochi minuti.

"Maledetti, sono dei maledetti", si sente dire dalla voce che riprende la scena con il telefonino. I testimoni, che stavano viaggiando nella carreggiata opposta, hanno raccontato di averlo visto precipitare da un finestrino di un'automobile grigia che con un portapacchi: il veicolo non avrebbe neanche rallentato. L'appello dell'Oipa è per raccogliere il maggior numero di testimonianze: "Chi assistito alla scena ci può contattare", sottolineano con una nota dalla pagina Facebook dell'associazione.

La ricerca dell'automobile grigia

"È successo sulla Pontina in direzione Roma: ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciarlo velocemente. Siamo subito partiti ma non abbiamo fatto in tempo Se lo riconoscete o sapete qualcosa potete contattarci", hanno scritto da Oipa Latina in un post che mostra l'animale, ormai senza vita e il luogo in cui è stato gettato dall'auto in corsa.

"È stato lanciato di fronte al distributore, a poca distanza dal metano auto", hanno poi aggiunto, specificando che, per cercare di rintracciare l'uomo alla guida dell'automobile grigia, hanno già chiesto di poter visionare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.