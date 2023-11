Cane azzanna una 15enne di Tarquinia, il proprietario indagato per omesso controlo Un Amstaff ha azzannato una 15enne al braccio, rischiando di staccarglielo: denunciato per omesso controllo il proprietario del cane, la giovane è ricoverata.

Il proprietario di un cane di razza Amstaff è stato indagato dalla Procura di Civitavecchia per omesso controllo dell'animale, dopo che il cane aveva azzannato al braccio una 15enne di Tarquinia. Ora la Procura vuole vederci chiaro sulla dinamica, ed ha aperto un fascicolo sull'accaduto: il proprietario del cane rischia pene severe qualora la ragazza dovesse anche presentare denuncia per le ferite riportate al braccio in seguito al morso dell'animale, particolarmente gravi tanto che la giovane è ancora oggi ricoverata in ospedale a Roma, in condizioni gravi per le ferite riportate al braccio, che le è stato quasi staccato.

Tutto è accaduto domenica scorsa, quando la 15enne si trovava nel giardino condominiale della palazzina in cui vive. Per cause ancora da chiarire, l'Amstaff di uno dei vicini l'avrebbe quindi azzannata violentemente all'avambraccio sinistro: le ferite sono state gravi, tanto che la giovane dopo un primo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia è stata elitrasportata d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata sottoposta a diversi intervenuti ortopedici e chirurghi vascolari nel tentativo di salvarle il braccio. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini si concentrato intanto per capire come la 15enne e il cane si siano "incrociati", e come sia avvenuta l'aggressione. Indagano i poliziotti di Tarquinia, che hanno indagato il proprietario del cane per omesso controllo: l'Amstaff, intanto, è stato portato in un canile di Viterbo dopo essere stato preso in carico dal personale sanitario dell'Asl viterbese.