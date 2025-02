video suggerito

Cane azzanna alla mano una 73enne, il padrone scappa. Il figlio: “Forse dovrà essere operata” Paura a Monteverde nel primo pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025 quando una donna è stata aggredita da un cane che si trovava al guinzaglio. Il figlio a Fanpage.it: “Il padrone è scappato via senza prestare soccorso”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'istituto Federico Caffè in via di Fonteiana, nel punto in cui è stata azzannata alla mano la settantatreenne.

Azzannata da un cane mentre passeggiava con un'amica per le vie di Monteverde. È quanto avvenuto ad una donna di 73 anni, Patrizia, lo scorso lunedì, 17 febbraio 2025, che dopo essere stata morsa ha iniziato a perdere molto sangue ad una mano. "Mi ha chiamato l'amica che si trovava con lei per dirmi che mia madre era stata azzannata mentre passeggiavano insieme – ha spiegato a Fanpage.it Emiliano, il figlio della settantatreenne – Il cane si trovava al guinzaglio, il padrone ha detto che avrebbe chiamato aiuto, ma è scappato".

Azzannata alla mano da un cane al guinzaglio: cosa è successo

I fatti risalgono, come anticipato, allo scorso lunedì 17 febbraio 2025 e sono avvenuti in via Fonteiana a Monteverde, all'altezza del civico 111, vicino all'istituto Federico Caffè. "Ho provato a contattare la scuola, chiedere se qualcuno avesse visto qualcosa. Ma a quell'ora erano già usciti tutti", ha spiegato Emiliano. "Mia mamma e la sua amica stavano camminando sul marciapiede in discesa, verso piazza Fonteiana. Nel frattempo, un uomo stava percorrendo in salita lo stesso marciapiede. Aveva un cane, forse un pastore tedesco, al guinzaglio".

Nel momento in cui le due donne si sono incrociate con l'uomo e il cane, l'animale si è avvicinato e in un attimo ha azzannato la signora Patrizia alla mano. "È stato un attimo. Ed è iniziato ad uscirle molto sangue. L'amica si è spaventata moltissimo e l'ha aiutata, provando a chiuderle la ferita. Il trambusto ha attirato un po' di passanti. Fra loro anche un ragazzo che si trovava dall'altro lato della strada e, accortosi di quello che stava succedendo, ha attraversato", continua Emiliano.

La fuga del padrone del cane

Ma mentre il giovane attraversava, anche il padrone del cane che ha azzannato la settantatreenne lo ha fatto. "Ha guardato mia mamma e ha iniziato a dire che avrebbe chiamato i soccorsi. Invece si è messo ad attraversare la strada e si è dato alla fuga – ha continuato Emiliano – Gli occhi erano tutti puntati su mia mamma. La ferita alla mano continuava a perdere davvero molto sangue, non si capiva cosa fosse successo nel dettaglio, così hanno tutti aiutato lei, non hanno fatto in tempo a rincorrere l'uomo col cane, probabilmente al guinzaglio e sicuramente senza museruola", prova ad ironizzare.

L'uomo si è dato alla fuga, ma alcuni testimoni saprebbero riconoscerlo. "Si tratta di un uomo sulla cinquantina, forse con i capelli bianchi. Il ragazzo che ha soccorso mia madre, anche lui proprietario di un cane, mi ha detto che dovrebbe trattarsi di una persona che vive nella zona. Lo vede spesso ed indossa quasi sempre lo stesso cappotto", ha aggiunto Emiliano.

Come sta la donna azzannata alla mano

Non appena avvenuti i fatti, il giovane ha provveduto a fare una prima fasciatura alla mano. Poi ha chiamato i soccorsi e la signora Patrizia è stata portata in ospedale, dove è stata curata. Nel frattempo abbiamo sporto denuncia contro ignoti, anche per omissione di soccorso. "Noi ci affidiamo completamente alle forze dell'ordine. Non possiamo fare altro", ha detto.

"Ora mia madre sta meglio. Le hanno fatto diverse visite. Il peggio sembra essere scampato: non ha riportato danni ai tendini o alle ossa – ha aggiunto poi Emiliano a Fanpage.it – Ad avere la peggio è stata la parte più esterna: forse sarà necessario intervenire chirurgicamente per ricostruire la pelle, ma ancora è troppo presto per poterlo stabilire".