Campione di nuoto con la carriera stroncata: gli perforano un polmone durante seduta di agopuntura Andrea Rolla ha appena vinto un oro europeo quando si sottopone a una seduta di fisioterapia e per errore gli perforano un polmone. I fatti risalgono al 2014, oggi i due fisioterapisti sono a processo per esercizio abusivo della professione medica.

A cura di Redazione Roma

È il novembre del 2014 quando Andrea Rolla, campione di nuoto classe 1989 , riporta la perforazione di polmone a seguito di un trattamento di agopuntura, con gravi conseguenze sulla sua carriere. Quando l'atleta arriva dai due fisioterapisti per curare un dolore a una spalla sinistra ha nella sua bacheca un oro europeo e una partecipazione alle Olimpiadi di Londra nel 2012, di certo non si immagina di vedere la sua carriera finire su un binario morto. Il centro specialistico a cui si rivolge, in zona Piazza Bologna a Roma, è estremamente rinomato e già si rivolto alla struttura per problemi simili, peccato che i due fisioterapisti non avrebbero avuto le competenze per effettuare quella terapia che andrebbe eseguita da un medico.

Succede così che il fisioterapista, ora accusato di esercizio abusivo della professione medica con il collega che lo assiste, inserisce un ago tra la scapola e la colonna vertebrale dell'atleta perforandogli un polmone provocandogli un pneumotorace al polmone sinistro. Terminata la seduta Rolla torna indietro, respira a fatica, spiega di sentirsi male, ma i due fisioterapisti invece di indirizzarlo verso un pronto soccorso minimizzano i problemi e lo tranquillizzano. Il 2 dicembre il nuotatore finisce al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove una lastra evidenzia subito il problema aggravato dal non essere stato immediatamente individuato e curato.

La vicenda giudiziaria è ricostruita oggi sulle pagine della cronaca di Roma del quotidiano il Messaggero. Andrea Rolla è parte civile nel procedimento e per il prossimo settembre è prevista la sentenza del giudice Monocratico.