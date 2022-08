Camper va a fuoco sull’A25: a bordo una famiglia romana in vacanza L’incendio è divampato poco prima di una galleria, non molto distante da L’Aquila. La famiglia a bordo, composta da padre, madre e 2 figli, è riuscita a fuggire.

Ha preso fuoco mentre stava transitando sull'autostrada A25, all'altezza di Cocullo, un comune in provincia de L'Aquila, poco distante dal casello: è accaduto questa mattina ad un camper a bordo del quale viaggiava un'intera famiglia di Roma. Le quattro persone che si trovavano sul mezzo, padre, madre e due figli e che stavano rientrando nella propria casa dopo un periodo di vacanza, sono fortunatamente rimasti tutti illesi, ma la paura non è stata poca.

Il boato e le fiamme: il camper prende fuoco

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo scoppiare dell'incendio a bordo del camper: è accaduto tutto molto velocemente. Prima un boato, seguito immediatamente da un'esplosione. Subito dopo le fiamme si sono alzate e hanno preso il sopravvento, mentre il mezzo si apprestava a percorrere una galleria dell'autostrada A25, lungo il tratto di strada che collega Cocullo a Pescina, un altro comune che appartiene alla provincia abruzzese.

L'esplosione a bordo

Quando il camper ha preso fuoco, al suo interno stava viaggiando una famiglia intera, padre, madre e due figli, proveniente da Roma. Non appena udito il boato, fortunatamente, la famiglia è riuscita a fuggire, ancora prima che il rogo si propagasse su tutto il mezzo: le fiamme, in breve tempo, hanno avvolto completamente il veicolo e lo hanno distrutto totalmente. Non appena ha notato ciò che stava accadendo, è accorso in aiuto della famiglia anche il conducente di un furgone che, viste le fiamme, ha bloccato il suo mezzo e avrebbe provato a contenere l'incendio utilizzando un estintore.

L'arrivo dei soccorsi

È stata la famiglia stessa che, dopo aver evacuato il camper, ha allertato i soccorsi: per le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio, il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per circa un'ora. Sul posto sono arrivati agenti della polizia stradale ed è intervenuto anche il personale di Anas, che gestisce l'autostrada da alcune settimane. Per contenere e spegnere le fiamme, invece, sono arrivati sul luogo i vigili del fuoco, mentre i quattro sono stati recuperati da alcuni amici.