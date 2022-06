Cammina in bilico sul ponte, passanti nel panico. Ma spiega: “Stavo facendo un tik tok” Stava camminando sul parapetto del Ponte Marconi quando è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. Si è giustificato spiegando che stava girando un video per tiktok.

A cura di Beatrice Tominic

Ponte Marconi

Voleva più followers su Tik Tok e, per raggiungere il suo scopo, aveva bisogno di stupire gli utenti del famoso social network dei video brevi con qualche immagine e ripresa sensazionale. Per questa ragione, nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, si sarebbe arrampicato sul parapetto di Ponte Marconi, nel quadrante a nord ovest della città di Roma, che collega il rione Trastevere ai quartieri Marconi e Ostiense. Una volta in cima al parapetto, si è messo a percorrere il ponte, passeggiando con il rischio di cadere nel fiume Tevere, dopo un volo di alcuni metri nel vuoto.

L'allarme dei passanti

Mentre camminava in bilico sul parapetto, con il cellulare fra le mani, è stato notato da alcuni passanti che, immediatamente, si sono mostrati preoccupati per il ragazzo, temendo forse che volesse compiere un tragico, folle gesto. Sono stati proprio loro che, allarmati, hanno allertato le forze dell'ordine: in breve tempo sono arrivati sul posto alcuni carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno fermato e invitato a scendere dal punto pericoloso del ponte su cui si era inerpicato.

La scusa del giovane: voleva girare un tiktok memorabile

Il giovane, un ragazzo nato nel 2001, quando è stato fermato dai militari mentre camminava in bilico fra il ponte e le acque del fiume Tevere, si stava riprendendo con il cellulare. Identificato subito dai militari, il ragazzo di ventuno anni ha spiegato loro per quale ragione avesse deciso di arrampicarsi sul parapetto del ponte, un punto così pericoloso da cui rischiava facilmente di cadere, dicendo: "Stavo solo facendo un video su tik tok per avere più avere più follower".