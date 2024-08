video suggerito

Camion a fuoco in galleria, conducente rimane intrappolato nel mezzo in fiamme: salvato dai pompieri Un camionista è rimasto intrappolato all'interno del suo autoarticolato che, per cause ancora non chiare, ha preso fuoco nella galleria di Atina, al termine di una salita sulla Strada Regionale 509 Cassino – Atina – Sora.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Paura questa mattina all'interno della galleria di Atina, al termine di una salita sulla Strada Regionale 509 Cassino – Atina – Sora. Per cause ancora da accertare, un camion in movimento ha preso fuoco. L'autista non è riuscito a uscire, ed è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, con il rischio di rimanere ferito – o peggio – dalle fiamme. Immediato l'allarme al 112, con l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dei tecnici dell'Anas. In breve tempo sono arrivate due squadre con due autopompe con serbatoio e tre mezzi di supporto. Subito i pompieri si sono diretti nella galleria, che era stata chiusa al transito dei veicoli per questioni di sicurezza. Tutta la galleria era invasa dal fumo causato dall'incendio, motivo per cui i Vigili del Fuoco hanno dovuto indossare particolari tute munite di respiratori, senza le quali sarebbe stato impossibile entrare nella galleria e aiutare il conducente del mezzo pesante.

Una volta arrivati al camion in fiamme, i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo il conducente. L'uomo non era fortunatamente ferito in modo grave, e le sue condizioni di salute tutto sommato erano abbastanza buone. Una volta tirato fuori dal mezzo, l'uomo è stato affidato alle cure del 118 per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza della strada, e per consentire ai tecnici dell'Anas di verificare la stabilità della galleria.

Solo pochi mesi fa, il tre maggio, un altro episodio simile è avvenuto sempre nella stessa galleria. Anche quel giorno un camion aveva preso fuoco, danneggiando l'impianto di illuminazione della galleria e rendendola impraticabile. I tecnici hanno lavorato duramente per riportare la situazione alla normalità: in quel tratto, infatti, è poi passato il Giro d'Italia. Se le operazioni di messa in sicurezza non fossero finite in tempo, avrebbe dovuto cambiare strada.